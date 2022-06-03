Резкое повышение учетной ставки НБУ: что это значит и к чему приведет

Правление Национального банка 2 июня неожиданно для большинства экспертов и участников рынка решило сразу поднять учетную ставку с 10% до 25%. В регуляторе такой жесткий шаг объяснили необходимостью борьбы с инфляцией и желанием сделать гривневые инвестиционные инструменты более привлекательными.

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Дело в том, что учетная ставка влияет на стоимость денег, которые регулятор ссужает банкам. Собственно, на стоимость денег НБУ еще может влиять печатанием гривны. Также этот показатель влияет и на стоимость денег для самого НБУ и государства, когда последние ссужают деньги через ОВГЗ и депозитные сертификаты. Ориентируясь на учетную ставку НБУ, банки корректируют кредитные и депозитные ставки для бизнеса и населения.

Уже через несколько часов после брифинга НБУ в адрес правления Нацбанка полетел шквал критики от финансистов, считающих, что резкое повышение учетной ставки может создать для украинской экономики массу дополнительных проблем. Некоторые эксперты, не подбирая слов, даже заподозрили Национальный банк в "мародерстве во время войны".

К примеру, именно такой позиции придерживается и член наблюдательного совета самого Нацбанка Виталий Шапран. А вот глава Юнекс Банка Иван Свитек в комментарии Delo.ua отметил, что решение НБУ однозначно можно назвать шоковой терапией. Он ожидал, что ставка будет повышена и достаточно серьезно, но о том, что она будет увеличена более чем вдвое, не мог и подумать. В первую очередь потому, что это существенно отразится на расходах бюджета на обслуживание долга. "Учитывая, что страна живет в режиме значительного дефицита бюджета, такое резкое повышение учетной ставки казалось невозможным. Но я не могу критиковать это решение НБУ. Надо признать, что сейчас простых и комфортных решений просто не существует", – добавил банкир.

По его словам, сейчас действительно важнее гарантировать стабильную ситуацию в финансовой системе, обеспечить финансирование дефицита бюджета, хотя бы попытаться притормозить инфляцию и сбить девальвационные настроения, чем, например, сэкономить на обслуживании долга и пытаться стимулировать кредитование. "Стабилизация курса валют сейчас важнее, потому что это о цене товаров для населения и стоимости оружия для воюющей страны. Сработает ли это так, как рассчитывают в НБУ – покажет время. По моему мнению, логика, которой руководствовались в Нацбанке, не лишена здравого смысла", – резюмирует Иван Свитек.

То есть, мы видим, что принятое решение может иметь как негативные, так и положительные последствия. Какие именно Delo.ua исследовал с экспертами.

Инфляция, невыгодные кредиты и привлекательные депозиты

Поднятие Нацбанком учетной ставки означает, что вырастут и ставки рефинансирования для украинских банков, если последние захотят ссужать средства у регулятора. При этом банки будут больше зарабатывать, размещая свободную ликвидность НБУ под депозитные сертификаты. Если ссужать – до 27%, если класть на "депозит" – до 23%, что означает дополнительные расходы НБУ.

Первыми пострадают, по-видимому, средние и маленькие банки. Но в любом случае гривна становится для банков дороже. А если она дорожает для банков, то – и для клиентов как бизнеса, так и граждан.

При этом существует ожидание, что клиенты понесут гривну на банковские депозиты под большую доходность, что теоретически притормозит удорожание товаров. Это и есть один из рычагов борьбы с инфляцией: чем меньше в экономике обращается средств, тем больше шансов удержать цены. На фоне экономики военного времени этот фактор выражается не столь ярко. Потребление и так сократилось. Но нетрудно предположить, что люди будут еще менее охотно брать кредиты, ведь те будут слишком дорогими. С одной стороны, это сдержит цены, но, с другой, речь идет о фактическом перекрытии бизнеса дороги к заимствованиям для ведения деятельности. "В условиях, когда ВВП страны и так упадет на 20-25%, мы еще добавляем удар по внутреннему кредитному ресурсу и способствуем еще большему снижению деловой активности. Понятно, что идея подкормить банки, которые уже к началу следующего квартала вынуждены будут начать показывать настоящие потери от войны, сама по себе привлекательна», – уверен Шапран.

И сразу же риторически спрашивает, стоит ли это делать откровенно и частично за счет государственного бюджета? Во время войны ответ на этот вопрос, по убеждению эксперта, лучше поискать в "правовых сетях определения термина мародерство во время войны" .

С другой стороны, повышение ставки действительно дает определенные выгоды тем, кто решит держать деньги на депозите. Но не стоит ждать скорой и высокой доходности. Дело в том, что повышение ставки НБУ может иметь реальный эффект только после многих месяцев (этот процесс экономисты называют монетарной трансмиссией).

Как справедливо отмечает финансовый аналитик Case Ukraine Евгений Дубогрыз, на сегодняшний день действительно наблюдается приток средств в банки, о чем победно отчитываются как сами банки, так и НБУ. Однако они нередко умалчивают, что весь этот приток – это денежные средства на текущих счетах, а не срочные депозиты. Именно с срочными депозитами положение дел противоположное. "Банки, когда поднимут ставки по депозитам и превратят большую часть текущих счетов в срочные депозиты, смогут свободнее распоряжаться этими средствами. Не бояться, что завтра население придет и заберет все. То есть вкладывать, в более длинные инструменты, в те же ОВГЗ в первую очередь ", – говорит Дубогрыз.

Национальный банк и его валютная политика

На сегодняшний день, как известно, депозиты в Украине остаются не очень привлекательным инструментом. Ставка в 5-6% годовых на фоне прогнозов Нацбанка по инфляции к концу года в более 20% выглядит смешной. Поэтому население и бизнес, чтобы как-то сохранить стоимость активов, скупают иностранные валюты. Прежде всего – евро и доллар.

В регуляторе же из-за поднятия ставки хотят сделать гривневые депозиты более выгодными, и тем самым снизить интерес граждан к иностранным валютам как средства хеджирования сбережений. А высокий спрос на инвалюту – это рост и цены на нее. Но дело не только в украинцах, но и в иностранцах, на чем акцентирует господин Дубогрыз. "При повышении ставок по депозитам и облигациям доллар станет не столь привлекателен для украинцев. И наоборот, для нерезидентов могут даже стать интересными какие-то инвестиции в Украину, в те же ОВГЗ... Не думаю, что последних будет очень много, что там будут какие-то очень значительные суммы, но наиболее рисковые могут и прибежать», – пишет он.

Именно такой скепсис по отношению к иностранным кредиторам разделяет и Виталий Шапран: "Вряд ли такой шаг монетарной власти привлечет внимание инвесторов-нерезидентов на рынке ОВГЗ в долгосрочной перспективе. Синхронное снижение международных рейтингов Украины и СТОПы на инвестирование в страну, в которой идет война за независимость (хотя и успешная, но война), ясно демонстрируют, что не в доходности дело"

Выгодные государственные облигации и потери для бюджета

Правление НБУ при поднятии ставки прекрасно понимало, что если банки смогут класть средства на депозит в НБУ под 23%, то государственные облигации, где доходность составляет ориентировочно 11%, станут им неинтересными. Но облигации (ОВГЗ) являются важным инструментом Минфина для привлечения ссуд на финансирование государственного бюджета.

Таким образом, и Минфин вынужден будет поднимать доходность ОВГЗ на похожий уровень, чтобы заинтересовать банки. Для банков это, конечно, будет выгодно, но не для государственного бюджета, поскольку впоследствии государству за эти займы придется рассчитываться по гораздо большим процентам.

Ликвидность, возможности для этого у банков есть. Да, поначалу Минфина, может и удастся привлечь больше средств благодаря высокой привлекательности ОВГЗ, но со временем залезание государства в долг на таких невыгодных условиях может вылезти боком. К сожалению, акцентирует Шапран, внутренний ресурс ограничен. Возможно, удастся собрать за две-три недели дополнительные 50-100 млрд грн, но кардинально это ситуацию не изменит.