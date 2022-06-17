Банки увеличивают доходность депозитов. Но не так быстро и существенно, как хотелось бы

После стремительного взлета учетной ставки НБУ до 25% ряд украинских банков, преимущественно небольших, оперативно приняли решение о повышении ставок по вкладам в гривне до 17-18% годовых. Но большие системные банки повышать доходность депозитов не спешат.

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Банки в большинстве своем довольно хило отреагировали на пересмотр учетной ставки Национального банка. В период с 3 по 16 июня, согласно Украинскому индексу ставок по депозитам физических лиц (UIRD), доходность срочных вкладов в гривне выросла в диапазоне от 0,1 до 0,15 п.п. В среднем по депозитам на 3 месяца банки насчитывают около 6,4-6,5% годовых, по вкладам на полгода – 7,5% годовых, по депозитам на 12 месяцев – чуть больше 8%.

Важным маркером финансового рынка стал аукцион Министерства финансов по размещению военных облигаций 7 июня. То есть первый аукцион после решения НБУ повысить учетную ставку.

"Объем заимствований Министерства финансов на очередном аукционе (7 июня – ред.) существенно сократился. Было привлечено только 810 млн грн, из которых 765 млн грн – по 6-месячным государственным ценным бумагам (ставка 10%). Тогда как в мае общий объем гривневых размещений Минфина на первичном рынке составил 77,2 млрд грн со средневзвешенной ставкой 10,75%", – рассказал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Дело в том, что рост доходности ОВГЗ является одним из ключевых стимулов для банков повышать ставки по депозитам. Логика очень проста: если вкладывать в облигации невыгодно, то у банков не остается особых причин для того, чтобы поднимать для клиентов ставки по вкладам, подтягивая их таким образом до уровня доходности государственных бумаг.

С другой стороны, мелкие банки будут платить по рефинансированию НБУ (это кредиты, предоставляемые регулятором в поддержку ликвидности) 27% годовых, а доходность ОВГЗ – лишь 11%. Поэтому эти банки либо сократят вложения в облигации, либо постараются заменить дорогостоящее рефинансирование клиентскими средствами.

Минфин не торопится

Несмотря на ожидания большинства банкиров, Минфин так и не стал повышать доходность по облигациям, несмотря на тот факт, что спрос на них значительно сократился. Возможно, это связано с новостями о прогнозируемом поступлении в ближайшее время средств от иностранных партнеров, что избавляет от смысла дорогостоящие заимствования ресурсов от размещения ОВГЗ.

Кроме того, отказ Министерства финансов от пересмотра уровня доходности облигаций существенно охлаждал ожидания рынка о неизбежном и системном росте ставок по депозитам физических лиц.

"Фактически, почти никто из системообразующих финучреждений на прошлой неделе ставки по вкладам не повышал. А гривневый трехмесячный индекс UIRD лишь немного откорректировался и сейчас находится на уровне, существенно меньше апрельских показателей", - говорит заместитель председателя правления Юнекс Банка Алексей Карчажкин.

Сейчас банки очень внимательно присматриваются к реакции друг друга и, конечно, прежде всего к действиям лидеров рынка. Именно они могут оказывать существенное влияние на поведение вкладчиков. Банкиры говорят, что ни о каком перетоке клиентской базы в сторону банков, предлагающих высокие ставки, речь не идет. В то же время замедления темпов прироста депозитного портфеля также нет.

По словам Карчажкина, это не значит, что ставки не будут расти. Но, похоже, динамика будет не столь существенной, как казалось в первые дни после решения НБУ по учетной ставке.

"Впрочем, все еще очень важную роль в этом процессе будут играть аукционы Минфина по размещению военных облигаций. Если доходность этих бумаг будет двигаться вверх, повышение ставок по депозитам может немного ускориться", - подчеркнул Карчажкин.

Слишком большие и слишком богатые

Большие и средние банки действительно отказались поднимать ставки по депозитам, поскольку не испытывают проблем с ликвидностью. Системные финансовые учреждения предпочитают депозитные сертификаты НБУ, доходность которых составляет 23%. Следовательно, ставки по гривневым вкладам пяти крупнейших по объему депозитных портфелей банков, учитывая динамику учетной ставки, остаются низкими. Например, возьмем вклады на полгода:

ПриватБанк – 5,5%;

Сбербанк – 5,75%;

Райффайзен Банк – 7,5%;

Альфа-Банк – 7,5%;

monobank – 4%.

Также следует добавить, что согласно данным НБУ, в течение мая месяца (до повышения регулятором учетной ставки) доходность банковских сбережений для гривни упала на 0,5 п.п. до 6,4% годовых. При этом средняя ставка по валютным депозитам выросла на 0,1 п.п. – до 0,7% годовых.

В то же время небольшие банки все же увеличивают доходность депозитов. Это вполне прогнозируемо, поскольку после пересмотра учетной ставки финучреждения, которые находятся ниже ТОП-30 (по объему активов), первыми изменяют ставки по вкладам.

Следовательно, самые высокие ставки предлагают такие банки (гривневые депозиты на 6 месяцев):



Глобус Банк – 16%+1% бонус;

Укрстройинвестбанк – 17%;

Альянс Банк – 16%+0,6% бонуса;

Коммерческий Индустриальный Банк – 15,75%;

Банк Сечь – 15%.

Это при том, что как раз перед повышением ставки НБУ максимум, который банки готовы платить клиентам по вкладам в гривне, составлял 10,2%. А к началу марта максимальная ставка по депозитам в национальной валюте достигала 13% годовых. Хотя Нацбанк прогнозирует, что в первую очередь будут расти ставки по ультракоротким вкладам до одного месяца и по коротким депозитам на один-три месяца.

Депозитный портфель теряет вес

В то же время в мае общий объем депозитов в банковской системе уменьшился на 4,2 млрд. грн. до почти 761 млрд. грн. Депозитный портфель в гривне сократился на 2 миллиарда гривен. – до 501 млрд. грн.

К примеру, в I квартале депозитный портфель физлиц ПриватБанка (который является лидером по объему аккумулированных вкладов населения) в гривневом эквиваленте увеличился на 13,52 млрд. грн. (на 12,6%) – до 121,23 млрд. грн. Но такой прирост был исключительно номинальным и связан с переоценкой валютных вкладов после девальвации.

В реальности же, если взять инфляцию в скобки, объем валютных депозитов физлиц в ПриватБанке в I квартале, напротив, сократился почти на 500 млн. дол. (-13,9%), а гривневых – на 2,3 млрд. грн. (-4,5%).

Валютные сбережения по всей банковской системе также снизились. Украинцы изъяли из банков 74 млн. дол. (в гривневом эквиваленте – 2,17 млрд. грн.). Депозитный валютный портфель в банковской системе на 1 июня составил 8,6 млрд долл., что объясняется элементарной потребностью граждан в средствах во время войны.

Поэтому есть все основания предположить, что острая потребность в деньгах и далее заставит их забирать деньги из банков, какие высокие ставки они бы не предлагали.