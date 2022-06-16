У НБУ розповіли, які депозити першими відреагували на підвищення облікової ставки

У Національному банку констатують підвищення ставок за строковими депозитами. Першими відреагують ставки за ультракороткими вкладами до одного місяця та за короткими депозитами на один-три місяці.

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Про це повідомили у прес-службі НБУ, пише Укрінформ.

"Підвищення ставок за строковими депозитами вже почалося: за період з 2.06 по 10.06 Український індекс депозитів фізичних осіб (UIRD) за гривневими депозитами зріс на 0,4-0,6 в.п. залежно від терміну вкладу. Надалі цей процес буде поступово продовжуватися", - зазначили у НБУ.

У регуляторі наголосили, що першими відреагують ставки за ультракороткими вкладами до одного місяця та за короткими депозитами на один-три місяці. Як очікують в НБУ, поступово у конкурентній боротьбі банків сформується значення відсотка, під який вкладники будуть готові нести гроші на більш тривалі терміни.

"З початку війни обсяг коштів клієнтів зріс: станом на 10 червня, приріст становить 88 млрд грн в еквіваленті (за коштами юридичних та фізичних осіб у всіх валютах за фіксованим курсом) порівняно з 24 лютого 2022 року. Кошти вкладників переважно акумулюються на гривневих Гривневі вклади населення з початку бойових дій зросли на 21%, підприємств – на 4%", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, що 2 червня Нацбанк підняв облікову ставку з 10% одразу до 25%. Ставка для кредитів рефінансування тепер становить 27%, а депозитних сертифікатів – 23%.

Як прогнозують в Асоціації українських банків, застосування Національним банком ставки рефінансування за довгостроковими та короткостроковими кредитами 27% може призвести до банкрутства до 20 банків, що в свою чергу завдасть сильного удару по стабільності та довірі до банківської системи України.