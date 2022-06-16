В НБУ рассказали, какие депозиты первыми отреагировали на повышение учетной ставки

В Национальном банке констатируют повышение ставок по срочным депозитам. Первыми отреагируют ставки по ультракоротким вкладам до одного месяца и по коротким депозитам на один-три месяца.

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Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, пишет Укринформ.

"Повышение ставок по срочным депозитам уже началось: за период с 2.06 по 10.06 Украинский индекс депозитов физических лиц (UIRD) по гривневым депозитам вырос на 0,4-0,6 в.п. в зависимости от срока вклада. В дальнейшем этот процесс будет постепенно продолжаться" , – отметили в НБУ.

В регуляторе подчеркнули, что первыми отреагируют ставки по ультракоротким вкладам до одного месяца и по коротким депозитам на один-три месяца. Как ожидают в НБУ, постепенно в конкурентной борьбе банков сформируется процент, под который вкладчики будут готовы нести средства на более долгие сроки.

"С начала войны объем средств клиентов вырос: по состоянию на 10 июня, прирост составляет 88 млрд грн в эквиваленте (по средствам юридических и физических лиц во всех валютах по фиксированному курсу) по сравнению с 24 февраля 2022 года. Средства вкладчиков преимущественно аккумулируются на гривневых текущих счетах . Гривневые вклады населения с начала боевых действий выросли на 21%, предприятий – на 4%", - отметили в НБУ.

Напомним, что 2 июня Нацбанк поднял учетную ставку с 10% сразу до 25%. Ставка для кредитов рефинансирования теперь равняется 27%, а для депозитных сертификатов – 23%.

Как прогнозируют в Ассоциации украинских банков, применение Национальным банком ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам 27% может привести к банкротству до 20 банков, что в свою очередьнанесет сильный удар по стабильности и довериюк банковской системе Украины.