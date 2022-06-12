"Это не вопрос даты": В Нацбанке объяснили, когда смогут "разморозить" курс доллара

Первая заместительница главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова отмечает, что регулятор может вернуться к свободному курсообразованию только в случае реализации определенных условий. Об этом она сказала в интервью "24 каналу".

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Чиновница НБУ объяснила, что безналичный курс доллара на уровне 29,25 гривны регулятор зафиксировал из-за того, что международные резервы Украины потеряли "огромную часть" регулярных поступлений из-за падения экспорта и заместить их нечем.

"Из-за этого мы должны каким-то образом сократить расходы. Мы сократили их, когда ввели перечень критического импорта (который, к сожалению, сегодня уже расширен почти до 100% довоенного), когда запретили продавать безналичную валюту гражданам", - отметила она.

По словам Рожковой, на безналичном рынке ситуация с фиксированным курсом будет продолжаться до тех пор, пока в НБУ не увидят какой-либо относительной стабилизации.

"Что я имею в виду? В первую очередь, пока мы не увидим, что экспорт понемногу возобновляется и есть какие-то регулярные поступления. Скажем, сейчас Минагро и правительство работают над тем, чтобы расширить возможности экспортеров. Если будет возможность расширить экспорт, поступлений будет больше и это поможет нам стабилизировать рынок", - указала первая замглавы НБУ.

При этом она подчеркнула необходимость возврата пошлин на импортные товары, что должно привести к уменьшению спроса на импорт и его объему, увеличению поступлений в международные резервы и постепенному уменьшению утечки из них.

"Далее – международная финансовая помощь. Сейчас нарабатывается механизм, как анонсированные 19 миллиардов долларов (от G7 и ЕС) и 8 миллиардов долларов (от США) будут к нам поступать, с какой регулярностью. Они также дадут нам возможность получить регулярные поступления", - добавила Рожкова.

По ее словам, при реализации указанных условий уже можно будет говорить о том, когда и как НБУ будет возвращаться к рыночному курсу в безналичном сегменте.

"И это будет постепенно, осторожно, чтобы предотвратить прыжки курса. Я не могу вам сказать: "Это будет через месяц или через два". Это не вопрос дать. Должны сложиться соответствующие предпосылки, при которых рынок будет способен к сбалансированию", - подчеркнула она.

Напомним, что недавно глава НБУ Кирилл Шевченко уже заявлял о необходимости повышения налогообложения импорта. По словам руководителя регулятора, тот уже неоднократно обращался в Кабинет министров с соответствующими предложениями.