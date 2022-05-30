В НБУ рассказали, почему настаивают на повышении налогообложения импорта

Созданные для импорта стимулы в виде отмены импортных сборов и НДС сейчас лишают преимуществ украинских производителей.

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Об этом в своей колонке для издания "Зеркало недели" пишет глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По его словам, на первых этапах вторжения из-за опасений значительного нарушения производства в Украине, чтобы не допустить дефицита товаров, правительством было снижено налогообложение импорта. На тот момент это было верным шагом.

К счастью, производство товаров широкого потребления уцелело и возобновляется, и теперь этот шаг восстановлению национальной экономики скорее мешает.

По мнению Главы НБУ, необходимо вернуть налогообложение импорта и ввести дополнительный импортный сбор на некритические категории импорта.

Это позволит увеличить бюджетные доходы, снизить объемы импорта и стимулировать украинских товаропроизводителей, а значит, и снизить давление на валютный рынок.

Также это снизит необходимость финансирования бюджетного дефицита Национальным банком и, как следствие, ослабит девальвационное и инфляционное давление.

"Национальный банк уже неоднократно обращался в Кабинет министров с соответствующими предложениями. Учитывая конструктивный диалог по вопросу налогообложения импорта, мы надеемся, что эти решения будут приняты Верховной Радой в ближайшее время", - отметил Шевченко.

Также возможной опцией в НБУ назвали выведение из межбанковского валютного рынка крупных покупателей госсектора, чей импорт неэластичен к обменному курсу, то есть объемы импорта не уменьшаются и не увеличиваются при изменении курса.

"Сначала необходимо вернуться к налогообложению импорта и введению дополнительного импортного сбора на некритические категории импорта. Потом важно ввести справедливое вознаграждение для владельцев сбережений, вкладывающих их в гривневые ОВГЗ. Следующий потенциальный шаг — вывод с валютного рынка крупных покупателей госсектора. И только после этого — постепенный переход к плаванию обменного курса, который должен колебаться в обе стороны. А уже за этим должна следовать постепенная отмена валютных ограничений", - подчеркнул Шевченко.

Отметим, Кабинет министров 28 мая одобрил внесение в Верховную Раду законопроекта о возобновлении действия пошлин и НДС при импорте товаров в Украину, за исключением топлива и автомобилей.