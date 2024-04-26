Верховная Рада приняла закон, позволяющий увольнять работника за коллаборационизм

Верховная Рада Украины сделала невозможной работу коллаборантов на предприятиях стратегического значения и объектах критической инфраструктуры, проголосовав во втором чтении за соответствующий закон.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

"За" проголосовали 234 народных депутата.

"25 апреля 2024 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об установлении дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и некоторых других вопросов" №7731, который ограничивает предприятия критической инфраструктуры от влияния работающих лиц на государство-агрессора", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что этот закон делает невозможной работу коллаборантов на предприятиях/учреждениях/организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и/или на объектах критической инфраструктуры, которыми являются, в частности, атомные электростанции.

Введение понятия правил поведения на предприятии

Сообщается, что в действующее законодательство ввели понятие "правил поведения на предприятии, в учреждении, организации" как дополнительной составляющей правил внутреннего трудового распорядка.

Согласно нововведению, правила поведения должны содержать положения, в частности, о:

предоставлении работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины (ВОТ);

обязательства работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также условия работы с конфиденциальной информацией.

"Установление правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах или операторах критической инфраструктуры, в соответствии с положениями закона является обязательным", - отметили в Верховной Раде.

Работника могут уволить за нарушение правил поведения

Своим решением Верховная Рада также предоставила соответствующим работодателям право расторгнуть трудовой договор с лицом, если:

в законную силу вступил приговор суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины;

работник не выполняет правила поведения на предприятии, в учреждении, организации.

В то же время Законом нормирована возможность отстранения работника от работы в случае проведения служебной проверки работодателем, отнесенным к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектов или операторов критической инфраструктуры.

Отмечается, что этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.