Верховная Рада поддержала законопроект о создании реестра лиц, пострадавших из-за агрессии РФ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10256, начавший создание системы учета лиц, жизнь и здоровье которых подверглись ущербу вследствие вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

"За более чем два года полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией, большое количество украинцев пострадали от преступлений страны-агрессора. Гибель или исчезновение без вести близких и родных, принудительное перемещение, физические и психологические травмы, получение инвалидности, – к сожалению, это происходит с кем-то из украинцев каждый день", - говорится в сообщении госоргана.

Там отметили, что для фиксации материального ущерба и последующего оказания помощи пострадавшим в стране уже действует Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Однако учета данных о пострадавших, подвергшихся нематериальному ущербу – то есть нанесенному жизни и здоровью человека – пока не существует.

25 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, позволяющий исправить этот пробел. Речь идет о законопроекте №10256, разработанном Минсоцполитики совместно с широким кругом международных и украинских экспертов.

Отмечается, что данный законопроект позволит создать Государственный реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, и тем самым – обеспечить сбор и учет информации о вреде, нанесенном страной-агрессором жизни и здоровью наших граждан.

"В свою очередь, это позволит государству и гражданам не просто фиксировать все факты причинения вреда жизни и здоровью, а сформировать наборы данных, которые в будущем могут помочь доказать причиненный вред при обращении граждан к Международному компенсационному механизму за возмещением ущерба за счет репараций", – говорится в сообщении Минсоцполитики.

Кроме того, создание системы учета лиц, жизнь и здоровье которых пострадало в результате российской агрессии, позволит Министерству социальной политики оказывать социальную поддержку пострадавшим значительно раньше – не дожидаясь, пока такое лицо получит бюрократические подтверждения и соответствующий "статус" (ВПЛ, лица с инвалидностью и т.д.).

"Государственный реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии, должен стать составляющей общей экосистемы системы реестров ущерба и ущерба, причиненного российской агрессией", - подчеркивают в Минсоцполитики.

Кроме того, создание Реестра пострадавших обеспечит учет расходов государственного и местного бюджетов, которые направляются сегодня на оказание поддержки пострадавшим от войны украинцам. В дальнейшем Украина планирует также использовать информацию обо всех видах ущерба и расходов в результате агрессии России для получения репараций.

Реестр убытков

Создание Реестра убытков – это инициатива президента Зеленского, первый шаг к которой сделали 12 мая 2023 года: тогда на заседании министров Совета Европы была принята Резолюция об установлении Расширенного частичного соглашения о реестре ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

О создании Реестра было объявлено на Саммите Глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая 2023-го.

22 марта в Киеве открыли Офис Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины. Первые заявки планировалось принимать по разрушенному жилью.

Почему это важно?

Реестр собирает юридические доказательства преступлений России, фиксирует ущерб и является основой для требования репараций от РФ, обоснования их размера и взыскания ущерба, нанесенного Украине, за счет арестованных средств России и/или процентов от них.

По словам исполнительного директора Реестра убытков Маркияна Ключковского, подать заявление на возмещение ущерба можно через портал "Дія" и в ЦНАПах.

По предварительным оценкам, на конец 2023 года для восстановления Украины потребовалось 486 млрд долларов. Но реальная цифра значительно больше, ведь война каждый день наносит новые разрушения.

Кроме того, в апреле в Гааге заработал международный Реестр ущерба от российской агрессии. О том, как работает реестр и каковы его цели, читайте в статье "Международный реестр убытков от России: как податься и когда ждать результатов".