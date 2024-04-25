Верховна Рада підтримала законопроєкт про створення реєстру осіб, що постраждали через агресію РФ

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №10256, що започатковує створення системи обліку осіб, життя та здоровʼя яких зазнало шкоди внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

"За понад два роки повномасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією, велика кількість українців постраждали від злочинів країни-агресора. Загибель або зникнення безвісти близьких та рідних, примусове переміщення, фізичні і психологічні травми, отримання інвалідності, – на жаль, це відбувається з кимось з українців щодня", - йдеться в повідомленні держоргану.

Там зазначили, що для фіксації матеріальної шкоди і подальшого надання допомоги постраждалим, в країні вже діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Проте обліку даних про постраждалих, які зазнали нематеріальної шкоди – тобто завданої життю та здоров’ю людини – поки що не існує.

25 квітня Верховна Рада прийняла у першому читанні проєкт закону, який дозволяє виправити цю прогалину. Мова йде про законопроєкт №10256, який розроблений Мінсоцполітики спільно з широким колом міжнародних та українських експертів.

Зазначається, що цей законопроєкт дасть можливість створити Державний реєстр осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, і тим самим – забезпечити збір та облік інформації про шкоду, завдану країною-агресором життю і здоровʼю наших громадян.

"В свою чергу, це дасть змогу державі і громадянам не просто фіксувати всі факти нанесення шкоди життю і здоров'ю, а сформувати набори даних, які в майбутньому можуть допомогти довести завдану шкоду при зверненні громадян до Міжнародного компенсаційного механізму за відшкодуванням збитків за рахунок репарацій", - йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Крім того, створення системи обліку осіб, життя і здоровʼя яких постраждало внаслідок російської агресії, дасть можливість Міністерству соціальної політики надавати соціальну підтримку особам, які постраждали, значно раніше – не чекаючи, поки така особа отримає бюрократичні підтвердження і відповідний "статус" (ВПО, особи з інвалідністю і т.д.).

"Державний реєстр осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії, має стати складовою загальної екосистеми системи реєстрів шкоди і збитків, завданих російською агресією", - підкреслюють в Мінсоцполітики.

Крім того, створення Реєстру постраждалих забезпечить облік видатків державного та місцевого бюджетів, які спрямовуються сьогодні на надання підтримки українцям, що постраждали від війни. У подальшому Україна планує також використати інформацію про всі види шкоди і видатки в результаті агресії Росії для отримання репарацій.

Реєстр збитків

Створення Реєстру збитків - це ініціатива президента Зеленського, перший крок до якої зробили 12 травня 2023 року: тоді на засіданні міністрів Ради Європи було прийнято Резолюцію про встановлення Розширеної часткової угоди про реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України.

Про створення Реєстру було оголошено на Саміті Глав Держав та Урядів Ради Європи у Рейк’явіку 16-17 травня 2023-го.

22 березня у Києві відкрили Офіс Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Перші заявки планувалося приймати щодо зруйнованого житла.

Чому це важливо?

Реєстр збирає юридичні докази злочинів Росії, фіксує збитки і це є основою для вимоги репарацій від РФ, обґрунтування їх розміру та стягнення збитків, нанесених Україні, за рахунок арештованих коштів Росії та/або відсотків від них.

За словами виконавчого директора Реєстру збитків Маркіяна Ключковського, подати заяву на відшкодування збитків можна через портал "Дія" і у ЦНАПах.

За попередніми оцінками, на кінець 2023 року, для відновлення України потрібно було 486 млрд доларів. Та реальна цифра значно більша, адже війна щодня завдає нових руйнувань.

Крім того, у квітні у Гаазі запрацював міжнародний Реєстр збитків від російської агресії. Про те, як працює реєстр та які його цілі, читайте у статті Delo.ua "Міжнародний реєстр збитків від Росії: як податися і коли чекати результатів".