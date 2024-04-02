У "Дії" запустили подання заяв до міжнародного реєстру збитків від агресії РФ

2 квітня в "Дії" запрацювала можливість подати заяву до міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією, дані з якого мають стати основою для майбутніх репарацій. Поки йдеться про заяви на відшкодування за знищене або пошкоджене житло.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб скористатися новою функцією потрібно оновити "Дію". На першому етапі українці мають можливість подати заяви про зруйновані чи пошкоджені: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Щоб це зробити, треба бути власником майна та обов’язково мати акт про обстеження від місцевої влади.

За його словами, пізніше в "Дії" додадуть нові функції, які дозволять подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом скарги зможе подавати бізнес і держава.

"Дані з міжнародного Реєстру будуть основою для майбутніх репарацій... Росія має заплатити за збитки, а для цього Мінʼюст разом з USAID і проєктом TAPAS працює над досить складним і тривалим процесом репарацій", - написав Федоров.

Як працюватиме Реєстр збитків

Як розповіла заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра, після подачі заяви секретаріат реєстру обробляє та систематизує заяви, після чого їх вноситься до Реєстру збитків. Там заява буде зберігатися до моменту передачі її до спецкомісії з розгляду заяв. Проте, на цей час вона ще не створена.

За її словами, у Реєстрі не існує жодних обмежень на подання доказової бази. Окрім заповнення необхідних розділів та дотримання правил подання документів, постраждалі особи мають можливість додавати будь-які докази, які допоможуть підтвердити їхні втрати. Деяка інформація може бути подана у формі відповідей "так" чи "ні", інша може бути автоматично взята з системи "Дія" за даними з офіційних реєстрів.

Щодо пошкодженого майна, заявник має право надати будь-яку наявну інформацію, включаючи відео та фото файли, оцінки експертів, акти огляду, що свідчать про знищення чи пошкодження майна.

Мудра наголосила, що важливо вказати, чи була подана заява до Реєстру пошкодженого майна України, адже виплати подвійної компенсації не передбачено.

Нагадаємо, Михайло Федоров та виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України Маркіян Ключковський 25 березня підписали угоду, щоб українці через "Дію" змогли подавати заяву про відшкодування збитків, отриманих від російської агресії.