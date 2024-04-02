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В "Дії" запустили подачу заявлений в международный реестр ущерба от агрессии РФ
2 апреля в "Дії" заработала подача заявлений в международный реестр ущерба, нанесенного российской агрессией, данные из которого станут основой для будущих репараций. Пока речь идет о заявлениях на возмещение за уничтоженное или поврежденное жилье.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно обновить "Дії". На первом этапе украинцы могут подать заявления о разрушенных или поврежденных: частный дом, квартиру, дачный или садовый дом или другое жилое помещение. Чтобы это сделать, нужно быть собственником имущества и обязательно иметь Акт об обследовании от местных властей.
По его словам, позже в "Дії" добавят новые функции, которые позволят подавать заявления в реестр о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровье, пытках и сексуальном насилии. Впоследствии жалобы сможет подавать бизнес и государство.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Данные из международного Реестра будут основой для будущих репараций... Россия должна заплатить за убытки, а для этого Минюст вместе с USAID и проектом TAPAS работает над достаточно сложным и длительным репарационным процессом", - написал Федоров.
Как будет работать Реестр убытков
Как рассказала заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая, после подачи заявления секретариат реестра обрабатывает и систематизирует заявления, после чего их вносится в Реестр убытков. Там заявление будет храниться до момента передачи его в спецкомиссию по рассмотрению заявлений. Однако в настоящее время она еще не создана.
По ее словам, в Реестре не существует никаких ограничений на предоставление доказательной базы. Помимо заполнения необходимых разделов и соблюдения правил подачи документов, пострадавшие имеют возможность добавлять доказательства, которые помогут подтвердить их потери. Некоторая информация может быть подана в форме ответов "да" или "нет", другая может быть автоматически взята из системы "Дії" по данным из официальных реестров.
Относительно поврежденного имущества заявитель имеет право предоставить любую имеющуюся информацию, включая видео и фото файлы, оценки экспертов, акты обзора, свидетельствующие об уничтожении или повреждении имущества.
Мудра подчеркнула, что важно указать, было ли подано заявление в Реестр поврежденного имущества Украины, ведь выплаты двойной компенсации не предусмотрены.
Напомним, Михаил Федоров и исполнительный директор Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины Маркиян Ключковский 25 марта подписали соглашение, чтобы украинцы через "Дію" смогли подавать заявление о возмещении ущерба, полученного от российской агрессии.