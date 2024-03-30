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Бракосочетание онлайн за несколько кликов: Кабмин поддержал постановление о браке по видеосвязи в "Дії"
Кабинет министров Украины поддержал постановление о регистрации брака в электронной форме посредством приложения "Дія".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Украинцы смогут жениться прямо в приложении. Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии", - написал он в телеграме.
По его словам, женить влюбленную пару по видеосвязи будет работник ГРАГСа, а документы они засвидетельствуют Дія.Підписом.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в "Дії"", - отметил глава Минцифры.
Как будет работать бракосочетание в "Дії"
Бракосочетание в "Дії" будет происходить следующим образом:
- сначала нужно отправить заявление в приложении;
- работник ГРАГСа проведет церемонию бракосочетания по видеосвязи;
- брачующиеся подпишут актовую запись о браке Дія.Підписом.
"Клик-клик - и женаты. Превращаем ваши мечты в цифровую реальность", - говорится в сообщении Минцифры.
Ранее Федоров сообщал, что услуга будет безопасной и женить кого-то без его или ее ведома будет невозможно, ведь будет несколько этапов верификации.
Заметим, что в "Дії" ранее была запущена услуга, позволяющая подать заявление о браке. Жениться в Украине тоже можно дистанционно. За время полномасштабного вторжения РФ по состоянию на начало лета 2023 года было зарегистрировано 3328 дистанционных браков.
Как подать заявление о государственной регистрации брака через "Дію"
- Авторизоваться на портале "Дія";
- Пройти по маршруту "Услуги – Семья – Заявление о браке";
- Заполнить заявление и выбрать детали церемонии;
- Уплатить административный сбор картой и подписать электронной подписью;
- Партнер получит ссылку на заявление по электронной почте и должен будет подписать его.
Фото: ua.depositphotos.com