Бракосочетание онлайн за несколько кликов: Кабмин поддержал постановление о браке по видеосвязи в "Дії"

Кабинет министров Украины поддержал постановление о регистрации брака в электронной форме посредством приложения "Дія".

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Украинцы смогут жениться прямо в приложении. Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии", - написал он в телеграме.

По его словам, женить влюбленную пару по видеосвязи будет работник ГРАГСа, а документы они засвидетельствуют Дія.Підписом.

"Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в "Дії"", - отметил глава Минцифры.

Как будет работать бракосочетание в "Дії"

Бракосочетание в "Дії" будет происходить следующим образом:

сначала нужно отправить заявление в приложении;

работник ГРАГСа проведет церемонию бракосочетания по видеосвязи;

брачующиеся подпишут актовую запись о браке Дія.Підписом.

"Клик-клик - и женаты. Превращаем ваши мечты в цифровую реальность", - говорится в сообщении Минцифры.

Ранее Федоров сообщал, что услуга будет безопасной и женить кого-то без его или ее ведома будет невозможно, ведь будет несколько этапов верификации.

Заметим, что в "Дії" ранее была запущена услуга, позволяющая подать заявление о браке. Жениться в Украине тоже можно дистанционно. За время полномасштабного вторжения РФ по состоянию на начало лета 2023 года было зарегистрировано 3328 дистанционных браков.

Как подать заявление о государственной регистрации брака через "Дію"

Авторизоваться на портале "Дія"; Пройти по маршруту "Услуги – Семья – Заявление о браке"; Заполнить заявление и выбрать детали церемонии; Уплатить административный сбор картой и подписать электронной подписью; Партнер получит ссылку на заявление по электронной почте и должен будет подписать его.

Фото: ua.depositphotos.com