В Украине поженились дистанционно уже более 3 тысяч пар

В Украине прижилось нововведение – дистанционное бракосочетание, а за время полномасштабного вторжения РФ уже зарегистрировано 3 328 дистанционных браков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Там напоминают, что в прошлом году Кабинет Министров упростил процедуру женитьбы военнослужащих, которые защищают Украину на фронте, и с тех пор они имеют возможность дистанционно зарегистрировать брак.

"Постановлением № 213 "Некоторые вопросы государственной регистрации брака в условиях военного положения" предусмотрено, что если один из молодоженов военнослужащий, то на период военного положения государственная регистрация брака может проводиться без его присутствия", - отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что за период с 07.03.2022 по 15.05.2023 в рамках постановления КМУ от 07.03.2022 № 213 отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины составлено 3328 таких актовых записей о браке.

Брак без личного присутствия одного из молодоженов зарегистрировали 1700 пар.

Брак на основании акта, составленного командиром (руководителем) военнослужащего, зарегистрировали 1577 пар.

Брак на основании акта, составленного руководителем здравоохранения, заключили 51 пара.

Больше всего актовых записей о браке в рамках постановления составлено отделами государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева (435), Днепропетровской (325), Одесской (244); Львовской (213), Полтавской (187), Черкасской, Винницкой областей (184).

Отметим, начало полномасштабной войны обострило чувства и стало причиной "свадебного бума" в 2022 году. В прошлом году количество браков в стране увеличилось на 4%, а 2267 пар "женили" военные командиры за год великой войны.

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