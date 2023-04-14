Заявление на регистрацию брака онлайн в "Дії" подает каждая седьмая пара молодоженов

Каждая седьмая новая семья подает заявку на регистрацию брака в “Дії”. Всего заявление в ЗАГСы онлайн направили почти 3 тысячи граждан.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что 2908 заявлений о регистрации браков подали через "Дію" украинцы за время работы функции "онлайн-браков" на портале.

Для сравнения, за весь 2022 год украинцы зарегистрировали в ЗАГСах 222,7 тысяч новых браков. В среднем это по 18 тысяч новых семей в месяц.

"Таким образом, почти 15% или каждый седьмой новый брак сейчас регистрируют онлайн", - отмечают аналитики.

Напомним, что Минцифра сообщила о возможности подать заявление в ЗАГС онлайн с помощью "Дії" в конце февраля.

Для этого молодожены должны авторизоваться на портале "Дія", в разделе "Семья" заполнить заявление о браке, оплатить административный сбор и подписаться электронной подписью.

Заявление заполняет один из молодоженов, другой должен подтвердить свое согласие по ссылке в письме, также авторизовавшись на портале.

Отметим, начало полномасштабной войны обострило чувства и стало причиной "свадебного бума" в 2022 году. В прошлом году браков в стране увеличилось на 4%, а 2 267 пар " женили" военные командиры за год великой войны.

Источник фото: ua.depositphotos.com