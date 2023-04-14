Заяву на реєстрацію шлюбу онлайн в "Дії" подає кожна сьома пара молодят

Кожна сьома нова родина подає заявку на реєстрацію шлюбу в «Дії». Загалом заяву до РАГСів онлайн надіслали майже 3 тисячі громадян.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що 2908 заяв про реєстрацію шлюбів подали через "Дію" українці за час роботи функції "онлайн-шлюбів" на порталі.

Для порівняння, за весь 2022 рік українці зареєстрували у РАГСах 222,7 тисячі нових шлюбів. В середньому, це по 18 тисяч нових родин на місяць.

"Таким чином, майже 15% або кожний сьомий новий шлюб наразі реєструють онлайн", - зауважують аналітики

Нагадаємо, що Мінцифра повідомила про можливість подати заяву до РАГСу онлайн за допомогою "Дії" наприкінці лютого.

Для цього наречені мають авторизуватися на порталі "Дія", у розділі «Сім’я» заповнити заяву про шлюб, сплатити адміністративний збір та підписатися електронним підписом.

Заяву заповнює один з наречених, інший має підтвердити свою згоду за посиланням у листі, також авторизувавшись на порталі.

Зауважимо, початок повномасштабної війни загострив почуття та став причиною "весільного буму" у 2022 році. Торік шлюбів у країні побільшало на 4%, а 2 267 пар "оженили" військові командири за рік великої війни.

Джерело фото: ua.depositphotos.com