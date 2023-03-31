"Весільний бум": скільки пар одружили військові командири на фронті

Початок повномасштабної війни загострив почуття та став причиною "весільного буму" у 2022 році. Торік шлюбів у країні побільшало на 4%, а 2 267 пар "оженили" військові командири за рік великої війни.

Про це повідомляє Опендатабот.

Аналітики нагадують, що окрім звичайних реєстрацій у РАГСі, у воєнний час засвідчити кохання та шлюб мають право командири безпосередньо на фронті.

Згідно з постановою Кабміну № 213 за заявою командира наречені можуть оженитися як безпосередньо на передовій, так й по відеозв’язку або ж навіть без присутності одного чи обох молодят.

Така можливість на час воєнного стану доступна для пар, де хоча б один із наречених є військовослужбовцем будь-якого утвореного відповідно до законів України військового формування (наприклад, ЗСУ, ТрО тощо), Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби, Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки або медичним працівником.

"Загалом за рік від початку великої війни командирами було зареєстровано 2 267 союзів. Половина від загальної кількості таких шлюбів відбулася у перші місяці великої війни навесні — 1 338. Пік новостворених таким чином родин за місяць припадає на травень — тоді за заявами командирів одружилися 385 пар. Це 17% від загальної кількості шлюбів, посвідчених командирами, за рік", - зауважують аналітики.

Від середини літа кількість шлюбів на передовій поменшала — в середньому, восени та взимку за місяць одружувалось 84 пари.

Нагадаємо, заяву про реєстрацію шлюбу тепер можна подати менше ніж за 15 хвилин онлайн на порталі "Дія".