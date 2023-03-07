В Україні можуть дозволити реєстрацію партнерства для одностатевих пар

Народний депутат України Інна Совсун подала на реєстрацію законопроєкт про реєстровані партнерства для одностатевих пар. Нардеп мають протягом 5 днів ухвалити рішення щодо реєстрації документа.

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Про це Совсун повідомила 7 березня в Facebook.

Над законопроєктом працювали 9 місяців нардепи спільно з ГО "ЛГБТ військові за рівні права та Точка опори ЮА - NGO Fulcrum UA". За словами нардепа, законопроєкт передбачає, створення в Україні нового інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Тобто процедурою зможуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

Законопроєкт має на меті допомогти парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки.

Совсун уточнила, що вона вирішила подати на реєстрацію такий законопроєкт після того, як дізналася про історії українських військових, які перебувають в стосунках з одностатевими партнерами, і не стикаються з різними труднощам через відсутність можливості узаконити відносини. Зокрема, якщо один з партнерів потрапляє до реанімації, інший не може його відвідати, адже не вважається близьким родичом.

"Я могла б сказати, що цього від нас вимагають західні союзники — і це правда, вимагають. Та мене спонукало зареєструвати законопроєкт інше — я бачуся, я говорю з ЛГБТ військовими, я чую про їхні проблеми. Я переконана, що як суспільство, ми маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших", — пояснила Совсун.

Нагадаємо, раніше петиція до президента Володимира Зеленського про легалізацію одностатевих шлюбів набрала 25 тисяч голосів, необхідних для того, щоб він надав на неї офіційну відповідь. Тоді голова держави зауважив, що уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи зутвердження та забезпечення прав і свобод людини.

Джерело фото: ua.depositphotos.co