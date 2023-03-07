В Украине могут разрешить регистрацию партнерства для однополых пар

Народный депутат Украины Инна Совсун подала на регистрацию законопроект о зарегистрированных партнерствах для однополых пар. Нардеп должен в течение 5 дней принять решение о регистрации документа.

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Об этом Совсун сообщила 7 марта в Facebook.

Над законопроектом работали 9 месяцев нардепы совместно с ОО "ЛГБТ военные за равные права и Точка опоры ЮА-NGO Fulcrum UA " . По словам нардепа, законопроект предусматривает создание в Украине нового института для тех, кто не может или не хочет вступать в брак. То есть процедурой смогут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.

Цель проекта - помочь парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерки.

Совсун уточнила, что она решила подать на регистрацию такой законопроект после того, как узнала истории украинских военных, которые находятся в отношениях с однополыми партнерами, и не сталкиваются с различными трудностями из-за отсутствия возможности узаконить отношения. В частности, если один из партнеров попадает в реанимацию, другой не может посетить его, ведь не считается близким родственником.

"Я могла бы сказать, что этого от нас требуют западные союзники - и это правда, требуют. Но меня побудило зарегистрировать законопроект другой - я вижусь, я говорю с ЛГБТ военными, я слышу об их проблемах. Я убеждена, что как общество, мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных", — пояснила Совсун.

Напомним, ранее петиция к президенту Владимиру Зеленскому о легализации однополых браков набрала 25 тысяч голосов, необходимых для того, чтобы он дал на нее официальный ответ. Тогда глава государства отметил, что правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека.

Источник фото: ua.depositphotos.co