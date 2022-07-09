Петиция к Зеленскому о легализации однополых браков набрала 25 тысяч голосов

Количество подписей под электронной петицией к президенту Владимиру Зеленскому о легализации однополых браков превысило 25 тысяч голосов, необходимых для того, чтобы он дал на нее официальный ответ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

При этом сбор подписей пока не остановлен. Как свидетельствуют данные на сайте Офиса президента, по состоянию на 18:00 петицию поддержало уже более 25,8 тысячи граждан.

Обращение к главе государства подала 3 июня гражданка Анастасия Совенко. Таким образом, на получение необходимого количества голосов ушло чуть больше месяца.

"В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь официальный документ, который подтвердит это. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", - говорится в коротком тексте обращения.

Напомним также, что 4 июля на президентском сайте была подана петиция с призывом о легализации эротики и порно. По состоянию на 8 июля ее подписало уже более половины от необходимого количества граждан – 13,4 тысячи.

Источник фото: ua.depositphotos.com