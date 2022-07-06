Украинцы массово подписывают петицию к Зеленскому о легализации эротики и порно

На сайте президента 4 июля появилась петиция о легализации в Украине порнографической деятельности, которую по состоянию на 20:50 6 июля уже поддержали 5,6 тысячи граждан (при 25 тысячах необходимых голосов для ее рассмотрения президентом).

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Как отмечает автор обращения Тарас Сиромский, в большинстве развитых государств нет запретов на такую деятельность, а в Украине соответствующий закон принимался с международными замечаниями, что он нарушает свободу слова.

"Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно, могут уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он лишь вредит экономике и правам человека в Украине. А суды за его нарушение напоминают средневековье, что смущает украинцев и шокирует иностранцев", – заявляет он.

В то же время инициатор нигде прямо не указывает, какой именно закон в этой сфере призывает отменить, но отмечает, что он "очень обобщен и дает простор для его трактовки по-разному".

"В частности, он плохо объясняет, где эротика в искусстве, а где эротика как порно, и было множество случаев, когда девушек осуждали именно за эротику по статьям о порнографии. Даже на юридических консультациях юристы говорят, что от того, дать ли взятку, зависит, как правоохранительная система будет трактовать законодательство. Этот закон развивает коррупцию и должен быть немедленно изъят!" – считает автор петиции.

По его словам, стражи порядка тратят огромное количество денег налогоплательщиков на закупки порнографического материала и поиск соответствующих "преступников", хотя жертв таких деяний, чтобы считать их преступлениями, нет. По его мнению, киберполиции сейчас стоит сосредоточиться на борьбе против российских кибератак и "российской дезинформации".

"Если принять во внимание исследования психологов, то в обществах, где нет цензуры на обнажение и секс, вообще не существует сексуальных преступлений, там нет психологических отклонений на сексуальную тематику. Чрезмерная цензура, ограничения порождают в голове разные нездоровые фантазии, провоцируют развитие извращений и, соответственно, увеличивают количество сексуальных преступлений", – аргументирует Сиромский.

Он указывает, что адекватными людьми эротика воспринимается аналогично красоте природы и призывает вспомнить в этом смысле древнегреческие олимпийские игры и скульптуры.

"Нам пора двигаться к цивилизованным государствам, а не сидеть на уровне стран третьего мира, которые запрещают женщинам носить коротенькие юбочки или раздеваться на пляже. Тем более сейчас, когда многие потеряли работу и это идеальный шанс принести деньги в украинские бюджеты", - заявляет инициатор.

Более того, по его утверждению, для многих людей это единственный способ общения с противоположным полом из-за особенностей со здоровьем или места пребывания и, более того, соответствующие ограничения противоречат свободе и ценностям ЛГБТ-сообществ.

"Сейчас в интернете существуют эротические сообщества от украинок для поддержки украинских солдат на фронте. Выходит, что эти девушки, все OnlyFans- и вебкам-модели, пожертвовавшие деньги на ВСУ, автоматически попадают под уголовную ответственность. Поэтому сейчас очень важно снять запреты на эротику и порно и легализовать их в Украине! Это докажет демократичность и свободу Украины, за которую мы сейчас боремся!" – считает он.