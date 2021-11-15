В США открыли специальные авиарейсы для занятия сексом

В США компания Love Cloud запустила авиарейсы для занятий сексом. Как сообщается на сайте компании, они будут совершаться на двухмоторном самолете Cessna 414.

"Мы адаптировали интерьер самолета, чтобы превзойти любой другой самолет в мире. Выполненные на заказ романтические интерьеры включают в себя беспроводную звуковую и световую систему, красные атласные простыни, подушки для половой позиции, а также изготовленный на заказ поролоновый матрас, чтобы сделать ваш полет чрезвычайно комфортным", — указывается в информации на сайте.

Пассажиры и пилот при этом разделены занавеской. Пилот также оснащен гарнитурой с шумоподавлением, чтобы партнеры могли всецело уединиться на протяжении всего полета.

"Пилоту потребуется всего 5-10 минут, чтобы достичь крейсерской высоты 5280 футов или ровно одной мили над Лас-Вегасом. После этого пилот сообщит вам, что можно спокойно снимать ремни безопасности. Вы и ваш любимый человек останетесь в полном покое, и единственное, что вы услышите, — это гул двигателей", — анонсируют организаторы.

Клиенты также смогут включить в качестве сопровождения к полету отобранную ими заранее музыку или выбранную из коллекции самой Love Cloud.

Как пишет New York Post, стоимость 45-минутного полета составляет 995 долларов. Также возможен полет на полтора часа за 1495 долларов. На борт могут подниматься до шести человек.

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Как рассказал изданию пилот Энтони Блэйк, среди клиентов попадаются как молодожены, так и пожилые пары или же группы свингеров из Европы.

По его словам, его самого никогда не приглашали присоединиться к процессу, однако он все равно отказался бы от этого. "Это самолет с одним пилотом, и я не могу покинуть кабину. Я люблю секс, но еще больше люблю летать", — отметил пилот.

Отметим, что согласно сайту Love Cloud также организует полеты для романтического ужина из двух блюд и двух десертов с шампанским, а также свадебные полеты для молодоженов.

Напомним также, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в декабре 2020 года в условиях тяжелого финансового положения из-за сокращения в прошлом году международных авиаперевозок запустила выполнение полетов из Киева в Киев. Полет не предусматривал ничего интимного, но зато стоил всего 70 долларов.