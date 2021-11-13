В авиакатастрофе погиб космический турист Blue Origin

Член туристического экипажа, отправившегося в октябре в орбитальный полет на ракете New Shepard частной аэрокосмической компании Blue Origin, вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври погиб в результате крушения самолета.

Об этом пишет СNN.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Cessna-172, которым управлял де Ври, направлялся из аэропорта округа Эссекс в аэропорт округа Сассекс. В ходе полета, примерно в 15:00 по местному времени, самолет был объявлен без вести пропавшим.

Впоследствии выяснилось, что Cessna-172 потерпел крушение в лесистой местности рядом с озером Кема в штате Нью Джерси. Помимо Глена в самолете находился пассажир — 54-летний Томас Фишер.

Читайте также: Украинцы строят наименьшую ракету в истории

Четырехместный самолет Cessna 172 использовался для тренировочных и развлекательных полетов.

Правоохранители сообщают, что Вриса сопровождал частный пилот 54-летний Томас П. Фишер.

"Мы опустошены, узнав о внезапной смерти Глена де Вриса. Он привнес так много жизненной энергии в работу компании и для своих товарищей по полету. Его страстью к полетам, благотворительной деятельностью и увлеченностью делом будут восхищаться", — говорится в сообщении Blue Origin в twitter.

Напомним, Глен де Врис, вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes, стал участником экипажа второго полета суборбитального корабля New Shepard.

Запуск многоразового корабля состоялся 13 октября в 10.50. New Shepard совершил успешную посадку. На борту корабля находился 90-летний актер Уильям Шетнер, исполнивший роль капитана Кирка в сериале "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969). Также в составе экипажа были вице-президент американской аэрокосмической корпорации Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуайзен.

Напомним, космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX Илона Маска состыковался с Международной космической станцией (МКС).