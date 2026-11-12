ПриватБанк приостановит работу последнего отделения в Краматорске с 16 ноября

С 16 ноября в Краматорске Донецкой области временно приостановит работу последнее отделение ПриватБанка.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение прессслужбы Краматорского городского совета.

Причиной такого решения стала ситуация в городе.

"В связи с ситуацией в безопасности в городе, последнее отделение ПриватБанка временно приостанавливает свою работу", - отметили в горсовете.

В то же время клиенты банка смогут и дальше получать услуги дистанционно. Для этого доступны мобильное приложение и вебверсия "Приват24", работающие круглосуточно.

Также в Краматорске продолжат работу банкоматы и терминалы самообслуживания. Они размещены в более безопасных районах города. Работа этих устройств будет зависеть от наличия электроэнергии и связи, а также возможности производить инкассацию.

В ПриватБанке пояснили, что решение о временном закрытии отделения было принято из соображений безопасности посетителей и работников.

"Мы заботимся о жизни и здоровье наших посетителей и сотрудников, потому вынуждены пойти на этот шаг. Вы можете продолжать полноценно пользоваться всеми услугами банка онлайн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в феврале из-за угрозы безопасности ПриватБанк временно закрыл отделение в Дружковке Донецкой области.