UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,32

--0,18

EUR

50,48

--0,60

Наличный курс:

USD

46,23

46,06

EUR

51,55

51,21

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

ПриватБанк приостановит работу последнего отделения в Краматорске с 16 ноября

ПриватБанк
ПриватБанк приостанавливает работу в Краматорске / Depositphotos

С 16 ноября в Краматорске Донецкой области временно приостановит работу последнее отделение ПриватБанка.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение прессслужбы Краматорского городского совета.

Причиной такого решения стала ситуация в городе.

"В связи с ситуацией в безопасности в городе, последнее отделение ПриватБанка временно приостанавливает свою работу", - отметили в горсовете.

В то же время клиенты банка смогут и дальше получать услуги дистанционно. Для этого доступны мобильное приложение и вебверсия "Приват24", работающие круглосуточно.

Также в Краматорске продолжат работу банкоматы и терминалы самообслуживания. Они размещены в более безопасных районах города. Работа этих устройств будет зависеть от наличия электроэнергии и связи, а также возможности производить инкассацию.

В ПриватБанке пояснили, что решение о временном закрытии отделения было принято из соображений безопасности посетителей и работников.

"Мы заботимся о жизни и здоровье наших посетителей и сотрудников, потому вынуждены пойти на этот шаг. Вы можете продолжать полноценно пользоваться всеми услугами банка онлайн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в феврале из-за угрозы безопасности ПриватБанк временно закрыл отделение в Дружковке Донецкой области.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности