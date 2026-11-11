ПриватБанк продает часть Буковеля и здания отеля Radisson (ФОТО)

ПриватБанк выставил на электронные торги в системе “Прозорро. Продажи” часть горнолыжного комплекса "Буковель", здания гостиничного комплекса Radisson, общежитие и земельные участки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Prozorro.Продажи".

Все имущество банк разделил на два отдельных лота

В первый лот вошли 34 земельных участка, 14 подвесных пассажирских канатных дорог, насосная станция, две трансформаторные подстанции и 10 отдельных коммерческих помещений.

Второй лот охватывает два земельных участка, здания гостиничного комплекса Radisson и общежитие.

Оба аукциона состоятся 26 ноября 2026 года в системе "Прозорро.Продажи". Эти активы перешли в собственность финучреждения в счет погашения проблемных кредитов, выданных еще до его национализации.

Банк установил строгие требования к покупателям

Чтобы сразиться за активы, инвесторам необходимо зарегистрироваться на одной из аккредитованных площадок системы "Прозорро. Продажи" и подать ценовое предложение. В то же время банк установил жесткие требования к потенциальным покупателям.

К торгам не допустят находящихся под санкциями лиц или компании, связанные с юрисдикциями высокого риска, зарегистрированные в оффшорных зонах с непрозрачной структурой собственности, имеющие коррупционные правонарушения или причастные к отмыванию средств или финансированию терроризма.

Кроме того, участие запрещено лицам, принадлежащим к олигархам, а также бывшим руководителям или владельцам ПриватБанка.

В банке объясняют, что реализация этого имущества происходит в рамках системной работы по сокращению портфеля непрофильных и проблемных активов.

Напомним, в сентябре ПриватБанк выставил на открытый аукцион в системе "Прозорро.Продажи" один из крупнейших спортивных объектов Днепра - футбольный стадион "Днепр-Арена", а также учебно-тренировочную базу. Стартовая цена лота составляет более 140,7 млн. грн.