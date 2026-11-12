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ПриватБанк призупинить роботу останнього відділення у Краматорську з 16 листопада
З 16 листопада у Краматорську Донецької області тимчасово призупинить роботу останнє відділення ПриватБанку.
Про це інформує Dilo, з посиланням на повідомлення пресслужби Краматорської міської ради.
Причиною такого рішення стала безпекова ситуація в місті.
"У зв'язку з безпековою ситуацією в місті, останнє відділення ПриватБанку тимчасово призупиняє свою роботу", - зазначили у міськраді.
Водночас клієнти банку зможуть і надалі отримувати послуги дистанційно. Для цього доступні мобільний застосунок і вебверсія "Приват24", які працюють цілодобово.
Також у Краматорську продовжать працювати банкомати та термінали самообслуговування. Їх розміщено у безпечніших районах міста. Робота цих пристроїв залежатиме від наявності електроенергії та зв'язку, а також можливості проводити інкасацію.
У ПриватБанку пояснили, що рішення про тимчасове закриття відділення ухвалили з міркувань безпеки відвідувачів і працівників.
"Ми піклуємося про життя та здоров'я наших відвідувачів і співробітників, тому вимушені піти на цей крок. Ви можете продовжувати повноцінно користуватися всіма послугами банку онлайн", - йдеться у повідомленні.
Ранше повідомлялось, що у лютому через загрозу безпеці ПриватБанк тимчасово закрив відділення у Дружківці на Донеччині.