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ПриватБанк призупинить роботу останнього відділення у Краматорську з 16 листопада

ПриватБанк
ПриватБанк призупиняє роботу у Краматорську / Depositphotos

З 16 листопада у Краматорську Донецької області тимчасово призупинить роботу останнє відділення ПриватБанку.

Про це інформує Dilo, з посиланням на повідомлення пресслужби Краматорської міської ради.

Причиною такого рішення стала безпекова ситуація в місті.

"У зв'язку з безпековою ситуацією в місті, останнє відділення ПриватБанку тимчасово призупиняє свою роботу", - зазначили у міськраді.

Водночас клієнти банку зможуть і надалі отримувати послуги дистанційно. Для цього доступні мобільний застосунок і вебверсія "Приват24", які працюють цілодобово.

Також у Краматорську продовжать працювати банкомати та термінали самообслуговування. Їх розміщено у безпечніших районах міста. Робота цих пристроїв залежатиме від наявності електроенергії та зв'язку, а також можливості проводити інкасацію.

У ПриватБанку пояснили, що рішення про тимчасове закриття відділення ухвалили з міркувань безпеки відвідувачів і працівників.

"Ми піклуємося про життя та здоров'я наших відвідувачів і співробітників, тому вимушені піти на цей крок. Ви можете продовжувати повноцінно користуватися всіма послугами банку онлайн", - йдеться у повідомленні.

Ранше повідомлялось, що у лютому через загрозу безпеці ПриватБанк тимчасово закрив відділення у Дружківці на Донеччині.

Автор:
Ольга Опенько

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