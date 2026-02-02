ПриватБанк закриває відділення у Дружківці через небезпеку обстрілів

Через загрозу безпеці ПриватБанк змушений тимчасово закрити відділення у Дружківці на Донеччині. Команда банку, яка до цього дня працювала навіть за відсутності світла, опалення та води, продовжать надавати послуги у Краматорську.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби фінансової установи.

ПриватБанк евакуював співробітників з Дружківки

"Нам завжди боляче ухвалювати такі рішення, але змушені зупинити роботу відділення ПриватБанку у Дружківці на Донеччині. Сьогодні тут дрони та вибухи стали фоном, до якого неможливо звикнути. Продовжувати роботу у місті нині стало занадто небезпечно. Буквально цього тижня російський дрон вбив фахівців газової служби, які їхали на ремонтні роботи. Рятувальні служби проводять евакуацію цивільних. На жаль, це щоденна реальність міста", - йдеться в повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення відділення працювало безперервно, навіть за відсутності світла, опалення та води, забезпечуючи обслуговування місцевих мешканців і військових.

Команда фінустанови продовжать роботу у Краматорську, за 20 кілометрів від Дружківки. Там клієнти зможуть отримати всі необхідні послуги.

Заголом у Донецькій області продовжують працювати 11 відділень банку.

ПриватБанк висловлює подяку співробітникам за самовідданість та силам безпеки за захист міста, і планує повернення до Дружківки, як тільки дозволить безпекова ситуація, йдеться в повідомленні.

