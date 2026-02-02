Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Готівковий курс:

USD

43,11

43,00

EUR

51,40

51,20

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ПриватБанк закриває відділення у Дружківці через небезпеку обстрілів

ПриватБанк, Дружківка
ПриватБанк переносить роботу з Дружківки до Краматорська / ПриватБанк

Через загрозу безпеці ПриватБанк змушений тимчасово закрити відділення у Дружківці на Донеччині. Команда банку, яка до цього дня працювала навіть за відсутності світла, опалення та води, продовжать надавати послуги у Краматорську.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби фінансової установи.

ПриватБанк евакуював співробітників з Дружківки

"Нам завжди боляче ухвалювати такі рішення, але змушені зупинити роботу відділення ПриватБанку у Дружківці на Донеччині. Сьогодні тут дрони та вибухи стали фоном, до якого неможливо звикнути. Продовжувати роботу у місті нині стало занадто небезпечно. Буквально цього тижня російський дрон вбив фахівців газової служби, які їхали на ремонтні роботи. Рятувальні служби проводять евакуацію цивільних. На жаль, це щоденна реальність міста", - йдеться в повідомленні.

 Від початку повномасштабного вторгнення відділення працювало безперервно, навіть за відсутності світла, опалення та води, забезпечуючи обслуговування місцевих мешканців і військових.

Команда фінустанови продовжать роботу у Краматорську, за 20 кілометрів від Дружківки. Там клієнти зможуть отримати всі необхідні послуги.

Заголом у Донецькій області продовжують працювати 11 відділень банку.

ПриватБанк висловлює подяку співробітникам за самовідданість та силам безпеки за захист міста, і планує повернення до Дружківки, як тільки дозволить безпекова ситуація, йдеться в повідомленні.

Фото 2 — ПриватБанк закриває відділення у Дружківці через небезпеку обстрілів
Фото 3 — ПриватБанк закриває відділення у Дружківці через небезпеку обстрілів
Фото 4 — ПриватБанк закриває відділення у Дружківці через небезпеку обстрілів
Фото 5 — ПриватБанк закриває відділення у Дружківці через небезпеку обстрілів
Фото 6 — ПриватБанк закриває відділення у Дружківці через небезпеку обстрілів

Нагадаємо, в Україні оприлюднили рейтинг топ-платників податків серед банків за 2025 рік. Серед лідерів - ПриватБанк.

Автор:
Ольга Опенько