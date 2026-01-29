Запланована подія 2

Які банки сплатили найбільше податків в Україні у 2025 році?

банки
ПриватБанк, Ощадбанк і інші лідери серед платників податків у 2025 році / Pixabay

В Україні оприлюднили рейтинг топ-платників податків серед банків за 2025 рік. Серед лідерів - ПриватБанк, Сітібанк, Креді Агріколь Банк та інші. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Рейтинг платників податків серед банків

"В умовах сьогодення внесок банків у наповнення державного бюджету є вкрай важливим. Представники банківського сектору чітко усвідомлюють роль сумлінної сплати податків. У цьому секторі практично немає тіні", - наголосив Гетманцев.

Основні платники податків:

  • ПриватБанк.
  • Сітібанк.
  • Креді Агріколь Банк.
  • ОТП Банк.
  • Райффайзен Банк.
  • Південний.
  • Укрсиббанк.
  • Ощадбанк.
  • Універсал Банк.

Підвищення податку на прибуток для банків

З 2026 року в Україні вводиться підвищена ставка податку на прибуток для банків у розмірі 50%, а також забороняється враховувати збитки минулих років для зменшення фінансового результату до оподаткування. Цей крок спрямований на збільшення надходжень до державного бюджету, що критично важливо для фінансування сектору безпеки та оборони в умовах війни.

За розрахунками, нові норми дозволять залучити додатково 30 млрд грн до бюджету в 2026 році, що стане важливим джерелом для підтримки військових витрат. Цей захід, який не передбачає додаткових витрат з бюджету, допоможе забезпечити стабільність фінансів країни в складний період.

Автор:
Ольга Опенько