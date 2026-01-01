З 1 січня в Україні підвищується податок на прибуток банків до 50%: держава розраховує на 30 млрд гривень

З 2026 року в Україні набуває чинності законодавча норма про підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50%, а також заборона їм враховувати збитки минулих років.

Відповідна норма передбачена законом, ухваленим Верховною Радою 3 грудня 2025 року (№4698-IX від 03.12.2025, законопроєкт №14097), нагадує Delo.ua.

Що передбачає закон про податок 50% для банків

Згаданий закон передбачає, зокрема, запровадження для банків підвищеної ставки податку на прибуток підприємств у розмірі 50% з одночасною забороною зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Необхідність запровадження підвищеної ставки податку для банків автори закону обгрунтовували тим, що в умовах воєнного стану забезпечення своєчасного та достатнього бюджетного фінансування потреб сектору безпеки і оборони набуває критичного значення. Протягом 2023 та 2024 років одним із додаткових джерел для забезпечення фінансування зростаючих військових витрат було запровадження додаткового оподаткування банків. Цей винятковий захід не застосовувався протягом 2025 року, і за результатами року банки сплатять податок на прибуток підприємств за базовою ставкою 25%.

Разом з тим, вже станом на жовтень 2025 року, враховуючи підготовку Державного бюджету України на 2026 рік та з метою забезпечення передбачуваності податкової політики, очевидною стала потреба у додатковому залученні фінансових ресурсів, джерелом яких можуть стати додаткові надходження від податку на прибуток підприємств, що сплачуватиметься банками у 2026 році за підвищеною ставкою.

За розрахунками авторів закону, реалізація положень документу не потребує додаткових фінансових витрат із державного та місцевих бюджетів України та не призведе до скорочення бюджетних надходжень. Водночас, реалізація запропонованих ініціатив матиме наслідком збільшення надходжень від податку на прибуток підприємств за загальним фондом Державного бюджету України на 2026 рік орієнтовно на 30 млрд грн.

Чому Данило Гетманцев запропонував підвищений податок для банків

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який виступив ініціатором запровадження податку на прибуток банків на рівні 50%, так обгрунтовував свою позицію: "Йдеться не про звичайний бізнес і не про громадян, а про банки, які у воєнний час отримали рекордні прибутки, завдяки високим обліковим ставкам, операціям із державними цінними паперами та державній політиці підтримки фінансової стабільності".

За його словами, ініціатива підвищення податку є тимчасовим, але необхідним заходом, який дозволить залучити частину надприбутків банків для фінансування сектору безпеки та оборони без додаткового навантаження на громадян чи реальний сектор економіки.

"Це рішення про справедливий розподіл навантаження. Банки, які отримали найбільші прибутки, мають допомогти державі утримати фінансову стійкість", — наголошував Гетманцев.

Чому НБУ проти підвищеного податку для банків

Національний банк України вважає, що через запровадження ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у окремих державних банків може виникнути потреба в докапіталізації, повідомляла "Економічна правда".

"Це рішення дійсно може спричинити негативний вплив на ліквідність сектора через потребу відволікти для сплати податку значного запасу коштів. Також виникає ризик невиконання низкою банків, в тому числі й державними, програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2025 року та регуляторних вимог в межах інтеграції з ЄС, що може призвести до потреби докапіталізації окремих держустанов коштом платників податків", — вважають у регуляторі.

Там нагадали, що підвищений податок банки сплачували вже двічі: у 2023 році (77 млрд грн) та 2024 році (96 млрд грн), забезпечивши третину податкових надходжень держави.

"Зараз взагалі вважаємо цю ініціативу небезпечною, такою що підриває довіру до податкової системи та матиме серйозні наслідки не лише для банків", — наголошували в НБУ.

Крім цього, регулятор звертає увагу на те, що повторне застосування підвищеної ставки податку на прибуток може дестимулювати банки працювати прозоро та спонукатиме їх до "податкового арбітражу".

Нагадаємо, за даними НБУ, українські банки заробили 103,7 млрд грн після сплати податку на прибуток у 2024 році, що на 20% більше, ніж у 2023 році. За 10 місяців 2025 року українські банки отримали 131,7 млрд грн чистого прибутку (проти 125,6 млрд грн за аналогічний період 2024-го).