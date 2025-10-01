Гетманцев запропонував знову підняти податок на прибуток банків до 50%

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкт, яким пропонується тимчасово на 2026 рік підвищити ставку податку на прибуток підприємств для банків до 50% та заборонити врахування збитків минулих періодів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Гетманцева.

За його словами, це дозволить залучити до державного бюджету додатково 30 млрд грн, критично важливих для фінансування потреб оборони в умовах воєнного стану.

Протягом 2023–2024 років держава приймала рішення про оподаткування надприбутків банків наприкінці року. У 2025 році, як і обіцяли, оподаткування не піднімалося, і банки сплатять податок на прибуток підприємств за базовою ставкою 25%.

Гетманцев додав, що через війну потреби сектору безпеки та оборони щороку зростають. Тому підготовка держбюджету на 2026 рік потребує непростих рішень. Тимчасове підвищення ставки податку на банки дозволить забезпечити передбачуваність податкової політики та критично необхідні надходження до бюджету.

"Запрошую колег – народних депутатів України долучитися до підписання законопроєкту! Номер картки документа в СЕДО - 2015072 (відкрито для підписання до 17:00)", – написав він.

Нагадаємо, вперше Верховна Рада ввела 50-відсотковий податок на прибуток банків у 2023 році як тимчасовий захід. Голосування відбулося наприкінці року – у листопаді. Спочатку планувалося, що з 2024 року ставка повернеться до 25%, але у жовтні ухвалили зміни, за якими для результатів 2024-го для банків знову підвищили ставку до 50%.

Зауважимо, що згідно з даними НБУ 103,7 млрд грн заробили українські банки після сплати податку на прибуток у 2024 році. Це на 20% більше, ніж у 2023 році.