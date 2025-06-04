Податок на прибуток збільшився у 22 банків: скільки додатково мають сплатити

Згідно фінальної версії балансових звітів банків за 2024 рік, прибуток до оподаткування зменшився на 1%, натомість податок до сплати зріс майже на 15%. Сукупний прибуток банків після оподаткування зменшився до 90,9 млрд грн. 93% донарахувань припало на державні банки.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що сукупний прибуток українських банків до оподаткування за 2024 рік становив 186,8 млрд грн — майже стільки ж, як і за попередніми даними Національного банку України. Проте прибуток після оподаткування просів значно — на 12,8 млрд грн (тобто на 12%) і тепер становить 90,9 млрд грн.

Як пояснюють аналітики, це сталось через суттєве донарахування податку на прибуток, який у підсумку зріс на 15% та сягнув 95,9 млрд грн. Відповідно, податок з’їсть 51% від прибутку. До порівняння, у 2023 році цей показник становив 48%, а у 2022 — лише 25%.

Податок на прибуток після коригування збільшився на 12,7 млрд грн

За даними "Опендатабот", 93% усіх донарахувань припало на державні банки — це 11,78 млрд грн додаткових податків. Найбільше сплатив Ощадбанк: податок на прибуток після коригування збільшився у 2,5 раза — з 4,3 до 10,66 млрд грн (+6,36 млрд грн).

Укрексімбанк додатково сплатив 2,94 млрд грн — його податок зріс у 15 разів. Сенс Банк (колишній Альфа-Банк) — у 58 разів, до 1,97 млрд грн (+1,94 млрд грн). Єдиним держбанком, де податок зменшився, став Укргазбанк: −455 млн грн.

Банкам з іноземним капіталом донарахували загалом лише 118,57 млн грн.

Банкам з приватним капіталом донарахували 1,34 млрд грн, найбільше — А-Банку (+541 млн грн), Банку Південний (+308 млн грн) та МТБ (+225 млн грн).

Найбільше податок на прибуток після коригування зріс в Українського банку реконструкції та розвитку — у 84 рази: з 247 тис. грн до 20,76 млн грн.

Загалом податок на прибуток після коригування збільшився у 22 банків — на 12,7 млрд грн. Водночас у 12 банків він зменшився на 513,4 млн грн (88,8% з яких припало на Укргазбанк). У результаті сума податку перевищила чистий прибуток банків на 5 млрд грн.

Зазначимо, що у 2024 році банки розраховували податок на прибуток за ставкою 25% та мали право враховувати у зменшення фінансового результату до оподаткування збитки минулих податкових (звітних) років. Але після набрання чинності Законом № 4015-IX ставка зросла до 50% та банки були позбавлені права враховувати збитки минулих періодів. Відповідно, податки до сплати також перерахувались.

Зауважимо, що згідно даних НБУ 103,7 млрд грн заробили українські банки після сплати податку на прибуток у 2024 році. Це на 20% більше, ніж у 2023 році.

Державний ПриватБанк наростив чистий прибуток за 2024 рік на 6,3% - до 40,14 млрд грн, зберігши за собою лідерство у п’ятірці найприбутковіших банків країни. За ним йдуть ще два державні банки – Ощадбанк і Укрексімбанк. Четверту та п'яту позиції посіли банки з іноземним капіталом: Райффайзен та ОТП.