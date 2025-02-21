Названо найприбутковіші українські банки: хто скільки заробив

Державний ПриватБанк наростив чистий прибуток за 2024 рік на 6,3% - до 40,14 млрд грн, зберігши за собою лідерство у п’ятірці найприбутковіших банків країни. За ним йдуть ще два державні банки – Ощадбанк і Укрексімбанк. Четверту та п'яту позиції посіли банки з іноземним капіталом: Райффайзен та ОТП.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Які банки стали найприбутковішими у 2024 році

За даними аналітиків, 52 українських банків отримали прибуток у розмірі 104,12 млрд грн. Ще 9 банків зазнали збитків на 418 млн грн.

85% сукупного прибутку усіх банків припадає на топ-10. Це 88,57 млрд грн.

Державний ПриватБанк опинився на першому місці, слідом йдуть Ощадбанк і Укрексімбанк. Четверту та п'яту позиції посіли банки з іноземним капіталом: Райффайзен та ОТП. Другу п’ятірку найприбутковіших банків 2024 очолив Креді Агріколь. До неї також увійшли: Укрсиббанк, ПУМБ, Сенсбанк. Замикає топ-10 Універсалбанк (mono).

Державні банки

Повідомляється, що 39% загального прибутку усіх банків отримав ПриватБанк: 40,14 млрд грн після оподаткування. При цьому банк сплатив до бюджету рекордні 40,86 млрд грн податку — майже половину всіх податкових надходжень від банків.

Сукупно 7 державних банків заробили 67,19 млрд грн (+23% до 2023 року). Це 65% загального прибутку банківської системи. Найбільший приріст продемонстрував Ощадбанк. Його чистий прибуток зріс майже в 2,5 рази – до 14,83 млрд грн у порівнянні з Укрексімбанком, який займає третє місце з прибутком 5,56 млрд грн (+71% до минулого року).

Загалом державні банки мають сплатити 48,36 млрд грн.

Банки з іноземним капіталом

14 банків із іноземним капіталом заробили 22,51 млрд грн. Це 22% від загального прибутку банків країни. Найбільший приріст продемонстрував Креді Агріколь Банк — його чистий прибуток зріс у 1,5 рази - до 4,09 млрд грн.

Іноземні банки сплатили 22,99 млрд грн (+3% до 2023 року), що становить 27,5% загального податку на прибуток у банківському секторі.

У МТБ банка найбільший приріст

Як повідомляють в "Опендатабот", банки з приватним капіталом заробили 14 млрд грн після оподаткування — це у 1,5 рази більше, ніж у 2023 році (9,4 млрд грн). На цю групу припадає 13% загального прибутку.

Найбільший приріст стався у МТБ Банка: у 6,8 рази за рік.

Сума податку на прибуток банків із приватним капіталом зросла на 37% — до 12,37 млрд грн (14,7% від загального податку банків).

Зауважимо, що згідно даних НБУ 103,7 млрд грн заробили українські банки після сплати податку на прибуток у 2024 році. Це на 20% більше, ніж у 2023 році. 83,72 млрд грн податку на прибуток повинні сплатити банки за минулий рік , що на 14% більше, ніж у 2023 році.