Названы самые прибыльные украинские банки: кто сколько заработал

Государственный ПриватБанк нарастил чистую прибыль за 2024 год на 6,3% – до 40,14 млрд грн, сохранив за собой лидерство в пятерке самых прибыльных банков страны. За ним следуют еще два государственных банка – Ощадбанк и Укрэксимбанк. Четвертую и пятую позиции заняли банки с иностранным капиталом Райффайзен и ОТП.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Какие банки стали самыми прибыльными в 2024 году

По данным аналитиков, 52 украинских банка получили прибыль в размере 104,12 млрд грн. Еще 9 банков понесли убытки на 418 млн грн.

85% совокупной прибыли всех банков приходится на топ-10. Это 88,57 млрд. грн.

Государственный ПриватБанк оказался на первом месте, следом следуют Ощадбанк и Укрэксимбанк. Четвертую и пятую позиции заняли банки с иностранным капиталом Райффайзен и ОТП. Вторую пятерку самых прибыльных банков 2024 года возглавил Креди Агриколь. В нее также вошли: УкрСиббанк, ПУМБ, Сенсбанк. Замыкает топ-10 Универсалбанк (mono).

Государственные банки

Сообщается, что 39% общей прибыли всех банков получил ПриватБанк: 40,14 млрд. грн. после налогообложения. При этом банк уплатил в бюджет рекордные 40,86 млрд грн налога – почти половину всех налоговых поступлений от банков.

Совокупно 7 государственных банков заработали 67,19 млрд. грн. (+23% к 2023 году). Это 65% от общей прибыли банковской системы. Наибольший прирост продемонстрировал Ощадбанк. Его чистая прибыль выросла почти в 2,5 раза – до 14,83 млрд грн по сравнению с Укрэксимбанком, занимающим третье место с прибылью 5,56 млрд грн (+71% к прошлому году).

В целом государственные банки должны оплатить 48,36 млрд. грн.

Банки с иностранным капиталом

14 банков с иностранным капиталом заработали 22,51 млрд. грн. Это 22% от общей прибыли банков страны. Наибольший прирост продемонстрировал Креди Агриколь Банк — его чистая прибыль выросла в 1,5 раза – до 4,09 млрд грн.

Иностранные банки уплатили 22,99 млрд грн (+3% к 2023 году), что составляет 27,5% от общего налога на прибыль в банковском секторе.

У МТБ банка наибольший прирост

Как сообщают в "Опендатаботе", банки с частным капиталом заработали 14 млрд грн после налогообложения — это в 1,5 раза больше, чем в 2023 году (9,4 млрд грн). На эту группу приходится 13% от общей прибыли.

Наибольший прирост произошел у МТБ Банка: в 6,8 раза в год.

Сумма налога на прибыль банков с частным капиталом выросла на 37% — до 12,37 млрд грн (14,7% от общего налога банков).

Заметим, что, согласно данным НБУ, 1 03,7 млрд грн заработали украинские банки после уплаты налога на прибыль в 2024 году. Это на 20% больше, чем в 2023 году. 83,72 млрд грн налога на прибыль должны уплатить банки за прошлый год, что на 14% больше, чем в 2023 году.