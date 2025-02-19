В прошлом году банки получили 103,7 млрд грн чистой прибыли благодаря кредитам и ОВГЗ

Платежеспособные банки, по предварительным данным, за 2024 год получили 103,7 млрд грн чистой прибыли, учитывая устойчивый рост объема кредитов высокого качества и вложений в ОВГЗ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О доходности банков

В 2024 году доходность кредитов стабилизировалась, но их объемы продолжили расти. Чистый гривневый кредитный портфель бизнеса увеличился на 21%, а для населения этот показатель вырос почти на 40%.

Еще одним фактором, который помог банкам сохранить прибыльность в 2024 году, стало увеличение объема вложений в ОВГЗ, которое составило 35%.

В то же время стоимость фондирования банков несколько снизилась из-за снижения рыночных депозитных ставок в первой половине 2024 года, поэтому банки сохранили достаточно высокую чистую процентную маржу.

Чистый комиссионный доход за год также вырос на 11,3%. В декабре, впервые за время полномасштабной войны, его месячный объем достиг предвоенного уровня.

Высокое качество кредитного портфеля способствовало снижению уровня отчислений в резервы под кредитные риски. Объем таких отчислений по итогам года почти вдвое меньше, чем в 2023 году.

Несмотря на рост административных расходов банков, их операционная эффективность остается на высоком уровне.

Основные цифры

По итогам 2024 только девять малых банков из 61 платежеспособного были убыточными с совокупным убытком 418 млн грн. Преимущественно это учреждения с неэффективными бизнес-моделями и рядом проблем.

Высокий финансовый результат и очередное повышение ставки налога на прибыль банков до 50% привели к увеличению объемов начисленных налогов на прибыль за 2024 год до 83,7 млрд грн. Однако окончательный размер этих налогов будет определен только после завершения годового аудита отчетности банков.

Предварительные оценки показывают, что рентабельность капитала в банковском секторе по итогам 2024 г. составляет около 30%. В целом банковская система остается прибыльной и хорошо капитализированной, что позволяет ей сохранять способность кредитовать экономику.

Ретроспективное налогообложение банков может повлиять на некоторые финансовые учреждения, в частности из-за нарушения требований к капиталу.

Однако сохранение рентабельности и программы капитализации помогут восстановить капитал. Неопределенность налоговой политики может удерживать банки от более активного расширения операций.

О кредитовании

Напомним, доля неработающих кредитов в банковском секторе на 1 января 2025 года снизилась до 30,3%, что на 7,1 процентного пункта меньше по сравнению с 1 января 2024 года. За 2024 год объем NPL уменьшился на 29,1 млрд грн, составив 393,2 млрд грн.

Добавим, в 2024 году темпы роста кредитования бизнеса оказались втрое медленнее по сравнению с кредитованием населения. Декабрь стал самым сложным месяцем, когда наблюдалось сокращение кредитования как для бизнеса, так и для домохозяйств. Наибольшее снижение произошло в гривневом кредитовании корпоративного сектора – на 2,4% (-14,2 млрд. грн).

Заметим, в 2024 году спрос на наличную иностранную валюту существенно вырос. Это связано с отменой ограничения на продажу наличной валюты банками, которая начала действовать с декабря 2023 года.