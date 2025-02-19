НБУ раскрыл тайну возвращения украинским бизнесом денег из-за границы

Национальный банк назвал страны, через которые украинский бизнес чаще всего реинвестирует ранее выведенные за границу средства в бизнес на территории Украины.

Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос Delo.ua.

По данным финрегулятора, самые большие объемы таких операций в 2024 году осуществлялись через Кипр, Нидерланды, Швейцарию и Австрию. Речь идет о так называемых операциях round tripping.

Что такое операции round tripping

В Национальном банке объяснили, что часть средств, которые заходят в Украину из-за границы как прямые иностранные инвестиции (ПИИ), на самом деле не иностранные. Речь идет о средствах украинского бизнеса, выведенных ранее из Украины. Это так называемые операции round tripping – направление резидентами за границу средств, которые затем возвращаются в страну посредством прямых иностранных инвестиций.

В 2022 году отток средств из Украины по таким операциям составил $600 млн. Но уже в 2023 году в Украину через операции round tripping вернулось $400 млн. Это составило 38,1% общего притока прямых иностранных инвестиций в Украину в том году. За 2024 год Нацбанк еще не обнародовал статистику.

Источник: НБУ

Как иностранцы инвестируют в Украину во время войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году объем прямых иностранных инвестиций в Украину сократился в разы по сравнению с довоенным уровнем. Так, в первый год большой войны в Украину зашло всего $200 млн ПИИ. Для сравнения, в 2021 году Национальный банк оценивал чистый приток прямых иностранных инвестиций в страну на уровне $6 млрд. Таким образом, произошло 30-кратное падение.

Однако, начиная с 2023 года улучшение финансовых результатов предприятий и запрет на выплату дивидендов обусловили увеличение объемов реинвестирования доходов, что положительно повлияло на объемы инвестиций. В результате, в 2023 году чистый приток ПИИ увеличился до $4,4 млрд, из них 3,4 млрд – это реинвестирование доходов.

Начиная со второй половины 2024 года объемы реинвестирования доходов уменьшились, что обусловлено разрешением на частичную выплату дивидендов. По предварительным данным НБУ, чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2024 году составил $3,8 млрд, из которых 2,4 млрд – это реинвестирование доходов.

Суммарно за 2022-2024 годы прямые иностранные инвестиции в Украину составили $8,4 млрд. 72% этого притока ($6,1 млрд) сформировано за счет реинвестирования доходов, из них банками – 2,4 млрд, предприятиями – 3,7 млрд.

Следовательно, отмечают в НБУ, в течение 2022-2024 годов приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в значительной степени определялся объемами реинвестирования доходов иностранными компаниями, уже работающими в Украине.

Вместе с тем, Национальный банк отмечает постепенное увеличение чистого притока акционерного капитала (кроме реинвестирования доходов). Если в 2022 году его объем составлял $440 млн, а в 2023 году – 651 млн, то за 2024 он вырос до $954 млн. Средства преимущественно поступали на предприятия оптовой торговли, операций с недвижимым имуществом и перерабатывающей промышленности.

Напомним, в январе глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сообщал, что приток прямых иностранных инвестиций в Украину за 11 месяцев 2024 года составил $3,98 млрд. Это на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

О том, как иностранные миллиардеры вкладываются в Украину во время войны и что будет дальше, читайте в редакционной статье Delo. ua.