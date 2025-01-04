Прямые иностранные инвестиции в Украину в 2024 году сократились на 14%

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину за 11 месяцев 2024 составил $3,98 млрд, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Основные цифры

По данным НБУ, за 11 месяцев 2024 года платежный баланс Украины сведен с дефицитом $3,1 млрд по сравнению с профицитом $8,4 млрд за аналогичный период 2023 года, отмечает Гетманцев.

Однако, учитывая рекордные декабрьские поступления внешнего официального финансирования от партнеров (+9,2 млрд долларов) и рекордные интервенции НБУ в поддержку курса (-5,3 млрд долларов), а также тенденции во внешней торговле, по итогам года сальдо платежного баланса, вероятно, будет близок к нулю, подчеркивает он.

По его мнению, это можно считать хорошим результатом, учитывая условия полномасштабной войны, и является одним из признаков макрофинансовой устойчивости страны.

Даниил Гетманцев обратил внимание на два аспекта, которые необходимо постоянно держать в поле зрения.

Первый аспект – высокий и устойчивый дефицит счета текущих операций (РПО). За 11 месяцев 2024 г. он увеличился до $13,9 млрд (по сравнению с $8,7 млрд за аналогичный период 2023 года). По прогнозам, дефицит РЮО по итогам года превысит 8% ВВП (по сравнению с 5,3% в 2023 году). По оценкам МВФ, дефицит РЮО более 5% ВВП в долгосрочной перспективе неустойчив и может нести риски для макрофинансовой стабильности.

Второй аспект, на который обратил внимание Гетманцев, – это сокращение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). За 11 месяцев 2024 года приток ПИИ в Украину составил $3,98 млрд, а чистый приток ПИИ (после вычета инвестиций, вышедших за пределы Украины) – $3,64 млрд. Это на 14% (19% в случае чистых ПИИ) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Поскольку большая часть ПИИ (75% в 2023 году и 64% за 11 месяцев 2024 года) — это реинвестированная прибыль, уменьшение частично связано с ограничениями на репатриацию «новых» дивидендов (начисленных с 1 января 2024 года) и введенными НБУ в мае этого года.

Дефицит счета текущих операций считается контролируемым, если он покрывает приток прямых иностранных инвестиций, способствующих росту производства и производительности. Это должно уравнять торговый баланс в долгосрочной перспективе, где дефицит ожидается на уровне 35 млрд долларов в 2024 году.

Сокращение прямых иностранных инвестиций и низкая доля новых (green field) инвестиций являются негативной тенденцией, поскольку это может ограничить экономический рост и снизить потенциал развития в долгосрочной перспективе, заключает Гетьманцев.

Напомним, по итогам 2024 г. Украина продемонстрировала умеренные темпы роста экономики на уровне 3,8%. Об этом свидетельствует оценка Института экономических исследований. По прогнозам ИЭД, рост реал

Реальный ВВП Украины вырастет на 3% в 2025 году благодаря внутреннему потреблению и развитию ВПК, прогнозируют аналитики инвестиционной компании Dragon Capital. По их оценкам, оборонный сектор может добавить 1-2 п.п. к росту ВВП в следующем году по сравнению с 0,4 п.п. в 2023 году, при существенном увеличении финансирования.