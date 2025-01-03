Рост экономики Украины в 2024 году достиг 3,8% — оценка ИЭД

По итогам 2024 года Украина продемонстрировала умеренные темпы роста экономики на уровне 3,8%.

Об этом свидетельствует оценка Института экономических исследований (ИЭД).

По прогнозам ИЭД, рост реального ВВП в 2025 году составит около 3%.

Как росла экономика

Росту производства металлургии и добыче железной руды способствовал доступ к Украинскому морскому коридору.

Аграрные компании также продолжали экспортировать свою продукцию как по морю, так и по железной дороге. Фактически улучшенная логистика по сравнению с 2023 годом способствовала определенному увеличению экспорта товаров.

Так, по предварительным цифрам, озвученным чиновниками, экспорт вырос на 15% в 2024 году, а импорт — на 8%, но импорт остался существенно выше экспорта из-за последствий войны с россией.

Развитию машиностроения и легкой промышленности способствовали оборонные заказы. Стремительный рост заработных плат, вызванный нехваткой рабочей силы, а также дальнейшие социальные выплаты и индексация пенсий, частично финансировавшихся за счет международной помощи, способствовали значительному оживлению в торговле.

Отмечается, что, несмотря на более высокую инфляцию (11% в ноябре по сравнению с предыдущим годом) и обесценивание гривни с 38 до 42 грн за доллар, Национальный банк Украины приложил усилия для поддержания курса, ориентируясь на обеспечение макроэкономической стабильности, и увеличил международные резервы до более чем $43 млрд. .

В то же время, в течение года неопределенность оставалась высокой, что несколько ограничивало инвестиции компаний.

Основные препятствия для компаний

Так, согласно опросам ИЭД, основными препятствиями деятельности компаний в 2024-м были:

опасность работать;

нехватка рабочей силы;

проблемы с доступом к электроэнергии

Так, российские обстрелы энергетической инфраструктуры повлекли за собой дефицит электроэнергии, от которого пострадали как бизнес, так и население.

Однако это стало стимулом для развития сети распределенной генерации — через год были подключены объекты на 835 МВт, отмечает ИЭД.

Реальный ВВП Украины вырастет на 3% в 2025 году благодаря внутреннему потреблению и развитию ВПК, прогнозируют аналитики инвестиционной компании Dragon Capital По их оценкам, оборонный сектор может добавить 1-2 п.п. к росту ВВП в следующем году по сравнению с 0,4 п.п. в 2023 году, при существенном увеличении финансирования.

По прогнозам КSE Institute, реальный ВВП Украины в 2027 году будет все еще на 10% ниже довоенного уровня.