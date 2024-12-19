Экономика выживания. Какими будут ВВП, курс гривны и инфляция в 2025 году

Бизнес восстанавливается слишком медленно, а центры экономического роста остаются уязвимыми как к угрозам войны, так и к внешнеэкономическим факторам. Что ждет экономику Украины в 2025 году? Какими будут ВВП, курс и инфляция? Вместе с экспертами формируем макропрогноз на следующий год.

Эксперты прогнозируют на 2025 год незначительный рост украинской экономики. В течение предыдущих двух лет динамика развития была положительной, такой ее предполагают и на будущий год. Экономические факторы, обуславливающие подъем, теперь превалируют над разрушительными военными условиями. По прогнозам аналитиков, это будет продолжаться и в 2025 году.

Правда, темпы роста ВВП будут невысокими, а если учесть катастрофическое падение экономики в начале полномасштабной войны, то их можно будет назвать слишком низкими. Впрочем, по мнению экспертов, нынешний показатель ВВП в 2025 году должен быть преодолен. Особенностью развития Украины на следующий год будет замедление темпов роста экономики, на что указывают аналитики нескольких инвестиционных и экономических неправительственных команд.

Согласно прогнозам инвестиционной компании Capital Times, в 2025-м реальный ВВП Украины увеличится лишь на 2,9%, зато по итогам 2024-го прирост ожидают на уровне 3,4%. Потерю 0,2 п.п. в 2025 году предусматривает также прогноз от German Economic Team. И даже по правительственному консенсус-прогнозу, подготовленному большой группой экспертов во главе с Минэкономики, в 2025 году ожидается рост украинской экономики лишь на 3,5% против 3,6% за текущий год.

Главные факторы замедления:

небезосновательные опасения по поводу существенных перебоев в энергоснабжении потребителей;

уменьшение объемов финансовой помощи Западу;

усиление оттока кадров на отечественном рынке труда

И все это под бешеным прессом рисков безопасности.

«Мы предполагаем, что экономика Украины замедлит восстановление в 2025 году на фоне уменьшения потока финансовой помощи из-за границы и внутренних мобилизационных процессов. Дополнительными причинами будут проблемы с обеспечением электроэнергией населения и промышленности», — отмечает директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина .

Учитывая эти обстоятельства, прогнозы эксперта на 2025 год довольно сдержанны: «Охлаждение экономики приведет к отрицательному реальному ВВП Украины в первом квартале 2025 года. Глубина падения может достигать 5% реального ВВП. Однако ситуация выровняется, и по итогам следующего года ВВП Украины вырастет на 2,9% (против 3,4% в этом году)».

Об обострении проблем в развитии украинской экономики в 2025 году свидетельствует ухудшение обновленных осенних прогнозов от международных организаций. Если в апреле-июне текущего года МВФ, Еврокомиссия и ЕБРР прогнозировали рост экономики Украины на 2025 год на уровне 5,5-6%, то уже в сентябре ЕБРР ухудшил прогноз на 1,3 п.п., а МВФ – на 2-3 п.п. По обновленным прогнозам этих двух учреждений прирост украинского ВВП за 2025 год составит лишь 2,5-4,7%.

«Во флагманском сентябрьском отчете ЕБРР «Региональные экономические перспективы» отмечается, что уничтожение мощностей и объектов генерации и передачи электроэнергии негативно влияет на украинскую экономику и уже прервало четыре квартала существенного роста ВВП. С учетом этого, банк снизил свой прогноз роста для Украины на 2025 год до 4,7% по сравнению с 6% в майском отчете», — констатируют в пресс-службе ЕБРР.

В свою очередь МВФ подчеркивает, что главным фактором пересмотра его прогнозов в течение июня-сентября 2024 года является война. Фонд отмечает это как в релизе о завершении четвертого пересмотра программы The Extended Fund Facility по расширенному финансированию Украины, так и в сообщении о достижении соглашения по пятому пересмотру этой программы.

«Ожидаем, что восстановление замедлится, особенно учитывая атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и высокие риски для перспектив из-за чрезвычайно высокой неопределенности, связанной с войной. Бдительность этих рисков необходима, чтобы иметь возможность своевременно реагировать, если потрясения материализуются», — отмечает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По словам руководителя миссии МВФ в Украине Гевина Грея, ожидается, что война будет продолжаться в 2025 году, поэтому рост реального ВВП составит 2,5-3,5%. При этом риски остаются очень высокими.

С лета 2024 года все больше аналитиков в мире стали осознавать, что война в Украине в текущем году не завершится. Именно пролонгация войны на 2025 год, очевидно, привела к ухудшению макроэкономических прогнозов на будущий год.

Прогнозы на 2025 год ухудшились главным образом из-за разрушительных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенности относительно продолжительности войны России против Украины Кристалина Георгиева директор-распорядитель МВФ

К корректировкам макропрогнозов и обнародованию более сдержанных перспектив по украинской экономике на 2025 год осенью прибегали также отечественные правительственные и частные структуры. К примеру, группа ICU в апреле 2024 года предполагала на будущий год рост украинской экономики на 5%, а уже в августе скорректировала собственный прогноз до 4%.

Продолжительность и характер российской агрессии и дальше будут значительно влиять на экономическое развитие Украины. Длительная война высокой интенсивности будет сдерживать возврат экономики к нормальным условиям функционирования Андрей Пышный глава НБУ

Нацбанк также ухудшил свой весенний прогноз по перспективам отечественной экономики на 2025 год. Согласно Инфляционному отчету от апреля текущего года, НБУ предусматривал увеличение реального ВВП Украины в 2025 году на 5,3%, а уже в июльской версии документа обнародовал более сдержанные ожидания прироста экономики на будущий год — 4,1%.

Поскольку ожидается, что война будет продолжаться в 2025 году, рост реального ВВП составит 2,5-3,5%. Риски остаются чрезвычайно высокими. Гэвин Грэй руководитель миссии МВФ в Украине

Среди факторов, которые, по мнению Нацбанка, влияют на прогноз, тоже выделяються энергетика и безопасность. «Экономическое восстановление будет продолжаться, хотя будет ограничено из-за влияния войны, в частности из-за значительных повреждений энергосистемы», — отметил НБУ в июльском Инфляционном отчете. Чуть позже, в сентябре, комментируя решение регулятора по монетарной политике, глава НБУ Андрей Пышный подтвердил чрезвычайную актуальность военного фактора. "Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается течение полномасштабной войны", — отметил банкир.

Экономика Украины замедлит восстановление в 2025 году. По итогам следующего года ВВП Украины вырастет на 2,9%. Артем Щербина директор по инвестициям Capital Times

По состоянию на середину октября ведущие специалисты по макроэкономике были единодушны в том, что рост украинской экономики на протяжении 2025 года, если и будет фиксироваться, то будет незначительным. По медиане из девяти макроэкономических прогнозов от профильных организаций ожидаем средневзвешенные 3,5% прироста реального ВВП Украины на 2025 год. Довольно сдержанно оценивают перспективы украинской экономики на следующий год аналитики Capital Times, МВФ и German Economic Team. А наиболее оптимистического мнения придерживаются Еврокомиссия и ЕБРР.

В ожидании инфляции

Из-за высоких рисков безопасности, роста расходов бизнеса в условиях дефицита электроэнергии и нехватки работников, а также вследствие повышения налогов и уменьшения урожаев ожидается рост инфляции на протяжении второй половины 2024 года. Согласно июльскому Инфляционному отчету НБУ, индекс потребительских цен в конце текущего года достигнет 8,5%. По данным Госстата, потребительские цены в сентябре 2024 уже выросли на 8,6% в годовом измерении. МВФ в сентябре ориентировался на 9% инфляции в Украине по собственному прогнозу на конец этого года.

Нацбанк уверяет, что его взвешенная политика вместе с ослаблением внешнего инфляционного давления и улучшением ситуации в отечественной энергетике замедлит инфляцию в 2025 году до 6,6%. Однако предпосылки такого тренда кажутся неопределенными, сохраняется также высокая неопределенность по отношению к военному и другим негативным факторам.

НБУ отмечает, что «продолжительность и характер российской агрессии и в дальнейшем будут оказывать значительное влияние на инфляционные процессы». Глава Нацбанка Андрей Пышный признает, что «длительная война высокой интенсивности будет усложнять закрепление инфляции на уровне цели НБУ» .

Правительство ориентирует страну на инфляцию свыше 9% в конце 2025 года. Согласно последнему консенсусу-прогнозу от Минэкономики, имеем медианный индекс потребительских цен на декабрь будущего года на уровне 9,2% (против декабря 2024-го). А Кабмин, декларируя основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на следующие три года, готовится к инфляции в конце 2025 года на уровне 9,5%.

Тренд повышения уровня инфляции в Украине во второй половине 2024-го и в первом квартале 2025-го фиксируют также неправительственные аналитики.

«В прогнозировании уровня инфляции в Украине мы согласны с оценками НБУ по повышению темпа инфляции с середины 2024 года до конца первого квартала 2025-го», — отмечает Артем Щербина. По его мнению, среди факторов роста инфляции пересмотр цен на электроэнергию и коммунальные услуги, увеличение себестоимости промышленной продукции и стоимости логистики, повышение акцизов и налогов, а также усиление давления на рынке труда, то есть рост стоимости труда. Поэтому на декабрь 2024-го в компании ожидают инфляцию 9%, а в конце 2025-го — 7-8%.

В свою очередь глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук также отмечает, что инфляция, вероятно, продолжит ускоряться в первом квартале 2025 года. В то же время, аналитик надеется, что в течение года индекс потребительских цен будет оставаться «в однознаковой зоне».

По состоянию на середину октября текущего года по медиане из шести экспертных оценок можем ожидать в конце 2025 потребительскую инфляцию на уровне 7,5%. Все из имеющихся прогнозов инфляции на будущий год вкладываются в диапазон от 6,6 до 9,5%.

Перспективы девальвации

Национальная валюта продолжает быстро дешеветь. Гривна к доллару с начала полномасштабной войны уже потеряла по официальному курсу 42%. Американский доллар подорожал с 28,99 грн/USD по состоянию на 23.02.2022 до 41,19 грн/USD по курсу на 14.10.2024. Только с января по сентябрь 2024 среднемесячный курс гривны вырос на 9% — с 37,87 до 41,25 грн/USD. И Нацбанк продолжает ослаблять гривну. К концу текущего года эксперты прогнозируют обменный курс на уровне 42-43 грн/USD.

«Фундаментально НБУ двигается в правильном направлении, постепенно ослабляя гривну. Мы сохраняем наш прогноз обменного курса в конце текущего года на уровне 42,6 грн/USD», — отмечают в ICU .

Тренд на девальвацию продлится и в 2025 году, убеждены финансовые аналитики. Правда, по поводу темпов девальвации единодушия нет. Некоторые эксперты считают, что темп удешевления гривны на уровне 1% за месяц сохранится и в следующем году. К примеру, в группе ICU прогнозируют, что в конце будущего года курс достигнет 47,7 грн/USD .

Инфляция, вероятно, продолжит ускоряться в первом квартале 2025 года, однако будет оставаться в однознаковой зоне Виталий Ваврищук глава департамента макроэкономических исследований группы ICU

Даже правительство заложило в проект госбюджета на 2025 год средний обменный курс за весь период на уровне 45 грн/USD. То есть, по логике чиновников, в конце 2025-го доллар должен стоить около 48 грн.

Наша ключевая задача — сохранение инфляции на умеренном уровне в этом году и возвращение ее к цели 5% в ближайшие годы Андрей Пышный глава НБУ

Другие аналитики ожидают лучшей стабильности национальной валюты. Они рассчитывают на вдвое медленнее обесценивания гривны. Их аргументы — увеличение будущего года объемов внутреннего финансирования бюджета (в том числе повышение налогов) и стабильность объемов плановой финансовой помощи из-за рубежа. У Capital Times, например, на конец 2025 года прогнозируют курс 45,2 грн/ USD .

Темпы девальвации в 2025 году замедлятся. Ожидаем курс 45,2 грн/USD в конце 2025-го Артем Щербина директор по инвестициям Capital Times

Следовательно, обменный курс гривни в 2025 году должен вырасти, по прогнозам специалистов, на 6-12%. То есть, в декабре следующего года доллар может стоить от 45 до 48 грн.

Отраслевые драйверы роста

Рост экономики во второй половине 2024 г. обусловлен сохранением преимущественно стабильной ситуации в энергетике и удовлетворительным функционированием морского коридора. Заметно оживилась экономическая активность в промышленности, сельском хозяйстве и транспорте.

Наращивание выпуска оборонной продукции поддерживало металлургическое производство и машиностроение. Определенный импульс в развитии получила логистика и химическая промышленность. Продолжалось также наращивание мощностей в добыче и восстановление способностей по добыче угля. Об этом пишет НБУ в макроэкономическом обзоре за октябрь 2024 года.

Эксперты констатируют не только инвестиционную привлекательность некоторых направлений в энергетике и оборонно-промышленном комплексе, но и появление новых бизнесов в этих секторах.

"Массовое разрушение инфраструктуры и необходимость быстрого восстановления с использованием новых технологий делают энергетику одной из самых перспективных сфер для бизнеса", — уверен управляющий партнер KPMG в Украине Андрей Цымбал .

Частных инвесторов больше всего привлекает возобновляемая энергетика, особенно ее ветровой сегмент, а в восстановление большой энергетики пока вкладывают преимущественно международные доноры Украины, объясняют отраслевые эксперты.

Стремление к энергетической автономности порождает новых инвесторов украинского энергетического рынка, готовых рисковать и стимулировать реальные инвестиции, которые могут способствовать экономическому восстановлению страны. Андрей Цымбал управляющий партнер KPMG в Украине

Наибольший вклад в рост ВВП страны в 2025 году ожидают, по прогнозам German Economic Team, от транспортной и торговой отраслей благодаря открытию одесских портов и оживлению электронной коммерции в Украине. Несколько вырастет также вклад в развитие украинской экономики по сравнению с 2024 годом со стороны сельского хозяйства и промышленности.

Нацбанк в 2025 году будет удерживать учетную ставку на уровне 12–14%. Банки начнут активнее кредитовать экономику и население, высвобождая значительные объемы накопленного капитала из ОВГЗ Артем Щербина директор по инвестициям Capital Times

Будет способствовать развитию экономики в 2025 году, по мнению аналитиков, также относительная стабильность процентных ставок НБУ .