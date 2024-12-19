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Экономика выживания. Какими будут ВВП, курс гривны и инфляция в 2025 году
Бизнес восстанавливается слишком медленно, а центры экономического роста остаются уязвимыми как к угрозам войны, так и к внешнеэкономическим факторам. Что ждет экономику Украины в 2025 году? Какими будут ВВП, курс и инфляция? Вместе с экспертами формируем макропрогноз на следующий год.
Эксперты прогнозируют на 2025 год незначительный рост украинской экономики. В течение предыдущих двух лет динамика развития была положительной, такой ее предполагают и на будущий год. Экономические факторы, обуславливающие подъем, теперь превалируют над разрушительными военными условиями. По прогнозам аналитиков, это будет продолжаться и в 2025 году.
Правда, темпы роста ВВП будут невысокими, а если учесть катастрофическое падение экономики в начале полномасштабной войны, то их можно будет назвать слишком низкими. Впрочем, по мнению экспертов, нынешний показатель ВВП в 2025 году должен быть преодолен. Особенностью развития Украины на следующий год будет замедление темпов роста экономики, на что указывают аналитики нескольких инвестиционных и экономических неправительственных команд.
Согласно прогнозам инвестиционной компании Capital Times, в 2025-м реальный ВВП Украины увеличится лишь на 2,9%, зато по итогам 2024-го прирост ожидают на уровне 3,4%. Потерю 0,2 п.п. в 2025 году предусматривает также прогноз от German Economic Team. И даже по правительственному консенсус-прогнозу, подготовленному большой группой экспертов во главе с Минэкономики, в 2025 году ожидается рост украинской экономики лишь на 3,5% против 3,6% за текущий год.
Главные факторы замедления:
- небезосновательные опасения по поводу существенных перебоев в энергоснабжении потребителей;
- уменьшение объемов финансовой помощи Западу;
- усиление оттока кадров на отечественном рынке труда
И все это под бешеным прессом рисков безопасности.
«Мы предполагаем, что экономика Украины замедлит восстановление в 2025 году на фоне уменьшения потока финансовой помощи из-за границы и внутренних мобилизационных процессов. Дополнительными причинами будут проблемы с обеспечением электроэнергией населения и промышленности», — отмечает директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина .
Учитывая эти обстоятельства, прогнозы эксперта на 2025 год довольно сдержанны: «Охлаждение экономики приведет к отрицательному реальному ВВП Украины в первом квартале 2025 года. Глубина падения может достигать 5% реального ВВП. Однако ситуация выровняется, и по итогам следующего года ВВП Украины вырастет на 2,9% (против 3,4% в этом году)».
Об обострении проблем в развитии украинской экономики в 2025 году свидетельствует ухудшение обновленных осенних прогнозов от международных организаций. Если в апреле-июне текущего года МВФ, Еврокомиссия и ЕБРР прогнозировали рост экономики Украины на 2025 год на уровне 5,5-6%, то уже в сентябре ЕБРР ухудшил прогноз на 1,3 п.п., а МВФ – на 2-3 п.п. По обновленным прогнозам этих двух учреждений прирост украинского ВВП за 2025 год составит лишь 2,5-4,7%.
«Во флагманском сентябрьском отчете ЕБРР «Региональные экономические перспективы» отмечается, что уничтожение мощностей и объектов генерации и передачи электроэнергии негативно влияет на украинскую экономику и уже прервало четыре квартала существенного роста ВВП. С учетом этого, банк снизил свой прогноз роста для Украины на 2025 год до 4,7% по сравнению с 6% в майском отчете», — констатируют в пресс-службе ЕБРР.
В свою очередь МВФ подчеркивает, что главным фактором пересмотра его прогнозов в течение июня-сентября 2024 года является война. Фонд отмечает это как в релизе о завершении четвертого пересмотра программы The Extended Fund Facility по расширенному финансированию Украины, так и в сообщении о достижении соглашения по пятому пересмотру этой программы.
«Ожидаем, что восстановление замедлится, особенно учитывая атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и высокие риски для перспектив из-за чрезвычайно высокой неопределенности, связанной с войной. Бдительность этих рисков необходима, чтобы иметь возможность своевременно реагировать, если потрясения материализуются», — отмечает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
По словам руководителя миссии МВФ в Украине Гевина Грея, ожидается, что война будет продолжаться в 2025 году, поэтому рост реального ВВП составит 2,5-3,5%. При этом риски остаются очень высокими.
С лета 2024 года все больше аналитиков в мире стали осознавать, что война в Украине в текущем году не завершится. Именно пролонгация войны на 2025 год, очевидно, привела к ухудшению макроэкономических прогнозов на будущий год.
К корректировкам макропрогнозов и обнародованию более сдержанных перспектив по украинской экономике на 2025 год осенью прибегали также отечественные правительственные и частные структуры. К примеру, группа ICU в апреле 2024 года предполагала на будущий год рост украинской экономики на 5%, а уже в августе скорректировала собственный прогноз до 4%.
Нацбанк также ухудшил свой весенний прогноз по перспективам отечественной экономики на 2025 год. Согласно Инфляционному отчету от апреля текущего года, НБУ предусматривал увеличение реального ВВП Украины в 2025 году на 5,3%, а уже в июльской версии документа обнародовал более сдержанные ожидания прироста экономики на будущий год — 4,1%.
Среди факторов, которые, по мнению Нацбанка, влияют на прогноз, тоже выделяються энергетика и безопасность. «Экономическое восстановление будет продолжаться, хотя будет ограничено из-за влияния войны, в частности из-за значительных повреждений энергосистемы», — отметил НБУ в июльском Инфляционном отчете. Чуть позже, в сентябре, комментируя решение регулятора по монетарной политике, глава НБУ Андрей Пышный подтвердил чрезвычайную актуальность военного фактора. "Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается течение полномасштабной войны", — отметил банкир.
По состоянию на середину октября ведущие специалисты по макроэкономике были единодушны в том, что рост украинской экономики на протяжении 2025 года, если и будет фиксироваться, то будет незначительным. По медиане из девяти макроэкономических прогнозов от профильных организаций ожидаем средневзвешенные 3,5% прироста реального ВВП Украины на 2025 год. Довольно сдержанно оценивают перспективы украинской экономики на следующий год аналитики Capital Times, МВФ и German Economic Team. А наиболее оптимистического мнения придерживаются Еврокомиссия и ЕБРР.
В ожидании инфляции
Из-за высоких рисков безопасности, роста расходов бизнеса в условиях дефицита электроэнергии и нехватки работников, а также вследствие повышения налогов и уменьшения урожаев ожидается рост инфляции на протяжении второй половины 2024 года. Согласно июльскому Инфляционному отчету НБУ, индекс потребительских цен в конце текущего года достигнет 8,5%. По данным Госстата, потребительские цены в сентябре 2024 уже выросли на 8,6% в годовом измерении. МВФ в сентябре ориентировался на 9% инфляции в Украине по собственному прогнозу на конец этого года.
Нацбанк уверяет, что его взвешенная политика вместе с ослаблением внешнего инфляционного давления и улучшением ситуации в отечественной энергетике замедлит инфляцию в 2025 году до 6,6%. Однако предпосылки такого тренда кажутся неопределенными, сохраняется также высокая неопределенность по отношению к военному и другим негативным факторам.
НБУ отмечает, что «продолжительность и характер российской агрессии и в дальнейшем будут оказывать значительное влияние на инфляционные процессы». Глава Нацбанка Андрей Пышный признает, что «длительная война высокой интенсивности будет усложнять закрепление инфляции на уровне цели НБУ» .
Правительство ориентирует страну на инфляцию свыше 9% в конце 2025 года. Согласно последнему консенсусу-прогнозу от Минэкономики, имеем медианный индекс потребительских цен на декабрь будущего года на уровне 9,2% (против декабря 2024-го). А Кабмин, декларируя основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на следующие три года, готовится к инфляции в конце 2025 года на уровне 9,5%.
Тренд повышения уровня инфляции в Украине во второй половине 2024-го и в первом квартале 2025-го фиксируют также неправительственные аналитики.
«В прогнозировании уровня инфляции в Украине мы согласны с оценками НБУ по повышению темпа инфляции с середины 2024 года до конца первого квартала 2025-го», — отмечает Артем Щербина. По его мнению, среди факторов роста инфляции пересмотр цен на электроэнергию и коммунальные услуги, увеличение себестоимости промышленной продукции и стоимости логистики, повышение акцизов и налогов, а также усиление давления на рынке труда, то есть рост стоимости труда. Поэтому на декабрь 2024-го в компании ожидают инфляцию 9%, а в конце 2025-го — 7-8%.
В свою очередь глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук также отмечает, что инфляция, вероятно, продолжит ускоряться в первом квартале 2025 года. В то же время, аналитик надеется, что в течение года индекс потребительских цен будет оставаться «в однознаковой зоне».
По состоянию на середину октября текущего года по медиане из шести экспертных оценок можем ожидать в конце 2025 потребительскую инфляцию на уровне 7,5%. Все из имеющихся прогнозов инфляции на будущий год вкладываются в диапазон от 6,6 до 9,5%.
Перспективы девальвации
Национальная валюта продолжает быстро дешеветь. Гривна к доллару с начала полномасштабной войны уже потеряла по официальному курсу 42%. Американский доллар подорожал с 28,99 грн/USD по состоянию на 23.02.2022 до 41,19 грн/USD по курсу на 14.10.2024. Только с января по сентябрь 2024 среднемесячный курс гривны вырос на 9% — с 37,87 до 41,25 грн/USD. И Нацбанк продолжает ослаблять гривну. К концу текущего года эксперты прогнозируют обменный курс на уровне 42-43 грн/USD.
«Фундаментально НБУ двигается в правильном направлении, постепенно ослабляя гривну. Мы сохраняем наш прогноз обменного курса в конце текущего года на уровне 42,6 грн/USD», — отмечают в ICU .
Тренд на девальвацию продлится и в 2025 году, убеждены финансовые аналитики. Правда, по поводу темпов девальвации единодушия нет. Некоторые эксперты считают, что темп удешевления гривны на уровне 1% за месяц сохранится и в следующем году. К примеру, в группе ICU прогнозируют, что в конце будущего года курс достигнет 47,7 грн/USD .
Даже правительство заложило в проект госбюджета на 2025 год средний обменный курс за весь период на уровне 45 грн/USD. То есть, по логике чиновников, в конце 2025-го доллар должен стоить около 48 грн.
Другие аналитики ожидают лучшей стабильности национальной валюты. Они рассчитывают на вдвое медленнее обесценивания гривны. Их аргументы — увеличение будущего года объемов внутреннего финансирования бюджета (в том числе повышение налогов) и стабильность объемов плановой финансовой помощи из-за рубежа. У Capital Times, например, на конец 2025 года прогнозируют курс 45,2 грн/ USD .
Следовательно, обменный курс гривни в 2025 году должен вырасти, по прогнозам специалистов, на 6-12%. То есть, в декабре следующего года доллар может стоить от 45 до 48 грн.
Отраслевые драйверы роста
Рост экономики во второй половине 2024 г. обусловлен сохранением преимущественно стабильной ситуации в энергетике и удовлетворительным функционированием морского коридора. Заметно оживилась экономическая активность в промышленности, сельском хозяйстве и транспорте.
Наращивание выпуска оборонной продукции поддерживало металлургическое производство и машиностроение. Определенный импульс в развитии получила логистика и химическая промышленность. Продолжалось также наращивание мощностей в добыче и восстановление способностей по добыче угля. Об этом пишет НБУ в макроэкономическом обзоре за октябрь 2024 года.
Эксперты констатируют не только инвестиционную привлекательность некоторых направлений в энергетике и оборонно-промышленном комплексе, но и появление новых бизнесов в этих секторах.
"Массовое разрушение инфраструктуры и необходимость быстрого восстановления с использованием новых технологий делают энергетику одной из самых перспективных сфер для бизнеса", — уверен управляющий партнер KPMG в Украине Андрей Цымбал .
Частных инвесторов больше всего привлекает возобновляемая энергетика, особенно ее ветровой сегмент, а в восстановление большой энергетики пока вкладывают преимущественно международные доноры Украины, объясняют отраслевые эксперты.
Наибольший вклад в рост ВВП страны в 2025 году ожидают, по прогнозам German Economic Team, от транспортной и торговой отраслей благодаря открытию одесских портов и оживлению электронной коммерции в Украине. Несколько вырастет также вклад в развитие украинской экономики по сравнению с 2024 годом со стороны сельского хозяйства и промышленности.
Будет способствовать развитию экономики в 2025 году, по мнению аналитиков, также относительная стабильность процентных ставок НБУ .