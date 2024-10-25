KSE составила прогноз относительно будущего украинской экономики: что будет с ВВП, зарплатами и курсом доллара

Впервые за время войны KSE Institute проанализировал будущее украинской экономики и составил прогноз по поводу того, что в будущем будет с реальным ВВП Украины, зарплатами, уровнем безработицы, курсом доллара и инфляцией.

Об этом рассказал президент KSE Тимофей Милованов.

"Первый раз за время войны KSE Institute анализирует будущее украинской экономики. Российскую мы анализируем постоянно, чтобы дать альтернативу оптимистическим прогнозам МВФ, на данных которые им дает сама россия. А вот об Украине мы сделали прогноз впервые, это требовало много серьезной работы и мы этим очень гордимся", — говорится в его сообщении.

Прогноз по экономике и восстановлению

Реальный ВВП Украины в 2027 году будет все еще на 10% ниже довоенного уровня;

Рост реальной зарплаты: –11,3% (2022) → +3,6% (2023) → +14,1% (2024);

Безработица: 21,1% (Пик был в 2022:) → 18,2%(2023) →14,1%(2024) → ~10% к 2027 году;

Количество вакансий растет, несмотря на уменьшение населения;

Высокие зарплаты в секторах: IT, строительство, оборонная промышленность.

Другие прогнозы:

Курс доллара: 42,6 грн (конец 2024) → 48,6 грн (2027);

Инфляция останется выше целевого уровня 5% к 2027 году;

Потребность в финансовой помощи: $90 млрд к 2027 году.

Ситуация с энергетикой

Мощности электрогенерации уменьшились вдвое – до 18 ГВт;

Ущерб энергетическому сектору: $11 млрд;

Дефицит электроэнергии зимой 2024/25: 15–30% от пикового спроса;

88% компаний готовы к возможным отключениям света;

Электроэнергия от дизель-генераторов стоит ~25 грн/кВт*ч.

С полным текстом макроэкономического прогноза можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что Всемирный банк пересмотрел свой прогноз по экономическому росту Украины на 2025 год, снизив его до 2%. Это существенное ухудшение по сравнению с предварительными оценками, что связано с масштабными убытками, нанесенными российским вторжением, а также перебоями в энергоснабжении.

Прогнозы ВВП Украины на 2024 год

Несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики.

Несмотря на положительную оценку от Минэкономики, по оценкам Национального банка Украины рост экономики в текущем году составит лишь 3%, а в следующем — 4,5%. Прогноз роста ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Отметим, что в результате весенних обстрелов по энергетическим объектам Украина может потерять от 1% до 2% своего ВВП в этом году, поскольку эти удары повлияли на снижение доходов от продажи электроэнергии и сокращение промышленного производства, особенно в секторах, требующих значительных энергоресурсов.

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