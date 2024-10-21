Девальвация выше 42 гривен откладывается. Что будет влиять на валютный рынок в ближайшие недели?

До конца октября на валютном рынке сохранится спокойствие и курс останется вблизи 41 грн/долл. Это заслуга экспортеров, которые генерируют валютную выручку, и НБУ, который гасит спрос интервенциями.

В течение первой половины октября на валютном рынке установилось затишье: курс держался в узком диапазоне от 41 до 41,5 грн/долл. Ситуация совпадает с прогнозами экспертов, которые заявляли, ч то в октябре курс вряд ли выйдет за пределы 42 грн/долл.

Устойчивость рынка поддерживает Национальный банк, который не допускает всплесков спроса на валюту. Кроме того, снижению давления на курс способствует сезонный рост агроэкспорта и ожидание нового транша от МВФ.

Пока что без резких движений

Как рассказал в комментарии delo экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза , обстановка и на наличном рынке, и на межбанковском в целом спокойная.

При этом спрос населения на валюту остается довольно высоким. В октябре чистая покупка наличной валюты физлицами составляет 280-300 млн долл. в неделю. Хотя это ненамного больше, чем в сентябре, на протяжении которого украинцы скупили наличную валюту на 1,1 млрд долл., что эквивалентно 250-270 млн долл. в неделю.

Так или иначе, к ослаблению гривны это не приводит. Главным образом по той причине, что основным индикатором для курса выступает межбанк. А там все более-менее предсказуемо и под контролем НБУ.

Разрыв между спросом и предложением (сальдо торгов импортеров и экспортеров) находится на приемлемом уровне и составляет 50-60 млн долл. в сутки. При этом объем предложения в октябре по сравнению с августом-сентябрем вырос приблизительно на 15% до 240 млн долл. в сутки, а спрос, напротив, сократился на 10% до 270-275 млн долл. в сутки.

Кроме того, НБУ остается активным игроком рынка и сохраняет щедрые интервенции для выравнивания баланса на межбанке. В частности, в период с 30 сентября по 4 октября Нацбанк продал на безналичном рынке 721 млн долл., с 7 по 11 октября – 877 млн долл., а с 14 по 18 октября – 675 млн долл.

Сентябрьская тенденция покрытия дефицита за счет интервенций для поддержания стабильного курса продолжилась и в октябре Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Общий объем интервенций НБУ на межбанке с начала 2024 года превысил 25,6 млрд долл.

Экспортеры поддерживают гривну

Прогноз на вторую половину октября остается неизменным: на рынке сохранится спокойствие, а курс останется в пределах 41-42 грн/долл. Причем он будет в большей степени тяготеть к нижней, а не к верхней границе этого диапазона.

Коридор валютных изменений в течение 21-27 октября составит 41,1-41,5 грн/долл. на межбанке и 41,2-41,7 грн/долл. на наличном рынке. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка будет 0,3-0,5 грн, а средние недельные курсовые отклонения – до 2% начального курса недели. Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Среди факторов, которые будут влиять на курс в ближайшие недели:

экспорт сельскохозяйственной продукции, который подпитывает межбанк валютной выручкой; повышение норматива обязательного резервирования для банков на 5 п.п. и увеличение до 60% доли обязательных резервов, которую банки могут покрывать за счет бенчмарк-ОВГЗ.



"В октябре экспорт сезонно вырастет на 9,6% по сравнению с сентябрем, тогда как импорт вырастет в меньшей степени – на 1,2%. Такая динамика снизит давление на валютный рынок. Повышение нормативов обязательного резервирования приведет к уменьшению спроса банков на валюту и увеличению их вложений в гривневые инструменты", – объясняет Григорий Кукуруза.

Дополнительным позитивом для курса станут поступления международного финансирования после перерыва в сентябре и в первой половине октября. Есть все шансы, что уже до конца октября Украина получит новый транш от МВФ в размере 1,1 млрд долл. А в ноябре может быть предоставлен пакет финансирования по программе Ukraine Facility в размере 4,4-4,5 млрд долл.

"И все-таки, в будущем все же следует ожидать постепенное приближение курса к отметке 42 грн/долл. Но это дело не одной недели", – считает Тарас Лесовой.