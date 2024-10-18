Переводы на миллиарды: НБУ раскрыл объемы внутренних и трансграничных платежных операций

Национальный банк Украины впервые опубликовал статистику использования платежных инструментов, таких как кредитовый трансфер и прямой дебет. Эти инструменты используются для внутренних и трансграничных переводов средств, в том числе для международной торговли.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Введение такой отчетности соответствует европейским стандартам и подходам, что позволяет адаптировать украинскую платежную систему к современным мировым практикам.

Кредитный трансфер и прямой дебет в платежных операциях

В первом полугодии 2024 года в Украине услуги по выполнению платежных операций, инициированных кредитовым трансфером и прямым дебетом, предоставляли все 62 банка и одно небанковское финансовое учреждение. В общей сложности было выполнено 0,8 млн операций по прямому дебету на общую сумму 21,23 млрд грн.

Более распространенным является кредитный трансфер.

За этот период:

В пределах Украины было совершено 1,848 млн сделок на сумму 20 166 млрд грн;

В Украину поступило 2,52 млн сделок на сумму 33,89 млрд долларов США;

Из Украины было совершено 0,56 млн сделок на сумму 35,09 млрд долларов США.

Физические лица и бизнес во внутренних и трансграничных переводах

Наибольшее количество операций с кредитовым трансфером в пределах Украины выполняли физические лица – 1 603,7 млн. операций, что составляет 86,78% от общего количества. Однако по сумме крупнейшие операции выполнялись со счетов бизнеса – 18 063,2 млрд грн (89,57%).

Что касается трансграничных операций, то в Украину наибольшая доля операций с использованием кредитового трансфера поступила в пользу физических лиц – 55,41%, однако 94,16% общей суммы этих операций было предназначено для хозяйствующих субъектов в рамках внешнеэкономических контрактов.

Больше всего переводов в Украину поступало из стран ЕС (44,95%), Швейцарии (21,22%) и Соединенных Штатов Америки (11,79%).

Платежные операции по Украине

Из Украины наибольший объем платежных операций, осуществленных с использованием кредитового трансфера, был инициирован бизнесом по внешнеэкономическим контрактам: 0,52 млн. операций на сумму 35,02 млрд. долларов США.

Это составляет 93,67% общего количества и 99,8% от общей суммы таких операций.

Средства из Украины чаще всего поступали в такие страны:

ЕС – 60,51%

Швейцария – 10,33%

Китай – 5,06%

За первое полугодие 2024 года бизнес также лидировал по количеству и сумме операций с кредитовым трансфером из Украины – 0,52 млн. операций на сумму 35,02 млрд. долларов США, что составляет 93,67% и 99,8% соответственно.

Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 963 (по состоянию на 31 июля 2024 года) до 946 (по состоянию на 31 августа 2024 года). Количество банков осталось неизменным – 62.