Перекази на мільярди: НБУ розкрив обсяги внутрішніх та транскордонних платіжних операцій

Національний банк України вперше опублікував статистику щодо використання платіжних інструментів, таких як кредитовий трансфер і прямий дебет. Ці інструменти використовуються для внутрішніх та транскордонних переказів коштів, у тому числі для міжнародної торгівлі.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Запровадження такої звітності відповідає європейським стандартам і підходам, що дає змогу адаптувати українську платіжну систему до сучасних світових практик.

Кредитовий трансфер і прямий дебет у платіжних операціях

У першому півріччі 2024 року в Україні послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих кредитовим трансфером та прямим дебетом, надавали всі 62 банки та одна небанківська фінансова установа. Загалом було виконано 0,8 млн операцій із прямого дебету на загальну суму 21,23 млрд грн.

Більш розповсюдженим є кредитовий трансфер.

За цей період:

В межах України було здійснено 1,8 млрд операцій на суму 20,17 трлн грн;

В Україну надійшло 2,5 млрд операцій на суму 33,9 трлн доларів США;

З України було здійснено 0,56 млн операцій на суму 35,1 трлн доларів США.

Фізичні особи і бізнес у внутрішніх та транскордонних переказах

Найбільшу кількість операцій із кредитовим трансфером в межах України виконували фізичні особи – 1,6 млрд операцій, що становить 86,78% від загальної кількості. Однак, за сумою найбільші операції виконувалися з рахунків бізнесу – 18,1 трлн грн (89,57%).

Щодо транскордонних операцій, в Україну найбільша частка операцій із використанням кредитового трансферу надійшла на користь фізичних осіб – 55,41%, проте 94,16% загальної суми цих операцій було призначено для суб'єктів господарювання в рамках зовнішньоекономічних контрактів.

Найбільше переказів в Україну надходило з країн ЄС (44,95%), Швейцарії (21,22%) та Сполучених Штатів Америки (11,79%).

Платіжні операції з України

З України найбільший обсяг платіжних операцій, здійснених із використанням кредитового трансферу, був ініційований бізнесом за зовнішньоекономічними контрактами: 0,52 млн операцій на суму 35,02 млрд доларів США.

Це становить 93,67% від загальної кількості та 99,8% від загальної суми таких операцій.

Кошти з України найчастіше надходили до таких країн:

ЄС – 60,51%

Швейцарія – 10,33%

Китай – 5,06%

За перше півріччя 2024 року бізнес також лідирував за кількістю та сумою операцій із кредитовим трансфером із України – 0,52 млн операцій на суму 35,02 млрд доларів США, що становить 93,67% та 99,8% відповідно.

Додамо, кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 963 (станом на 31 липня 2024 року) до 946 (станом на 31 серпня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною – 62.