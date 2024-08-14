За перше півріччя лише сім банків із 62 були збитковими

У першому півріччі 2024 року платоспроможні банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку. Головні чинники прибутковості стали збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування в резерви під збитки від активних операцій.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Про прибутковість банків

Зазначається, що упродовж ІІ кварталу дохідність основних видів активів банків надалі знижувалася.

За даними регулятора, найшвидше спадала дохідність депозитних сертифікатів НБУ, водночас банки зменшували обсяги цих вкладень.

Як повідомляють в НБУ, ринкові ставки за ОВДП та кредитами також знизилися, водночас їхні обсяги зростали.

"Саме за рахунок нарощення активів банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу та наростили доходи", - підкреслили в НБУ.

Там додали, що рентабельність капіталу банків за перше півріччя 2024 року становила 48,4%, що нижче аналогічного показника першої половини 2023 року на рівні 56%.

Як зауважили у регуляторі, натомість зростають обсяги нарахованих банками податків на прибуток, за І півріччя вони становили 22 млрд грн.

"За перше півріччя лише сім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 171 млн грн", - повідомили в НБУ.

Нагадуємо, що за 2023 рік згідно з уточненими даними банки отримали 82,8 млрд грн чистого прибутку після нарахування 76,2 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.

Оподаткування надприбутків банків

У 2023 році українським банкам нарахували податок на прибуток, який є удвічі більшим ніж за всі попередні 15 років, і при цьому вони отримали історично рекордний чистий прибуток.

Зауважимо, за перші п'ять місяців 2024 року українські банки заробили майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування, що на 27% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Додамо, восени 2023 року Україна була змушена увести оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками (50% у 2023 році, 25% з 2024 року).

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків 6 грудня. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт №9656-д в другому читанні та в цілому 21 листопада.

Як зазначав очільник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, завдяки закону в бюджет 2024 року буде залучено додатково 24 млрд гривень.