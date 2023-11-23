Гетманцев розповів, скільки додаткових коштів принесе у бюджет закон про оподаткування банків

Прийнятий нещодавно закон про тимчасове додаткове оподаткування банків передбачає залучення додаткових 24 мільярди гривень за 2023 рік до бюджету 2024 року. Це додатковий податок, який накладається на надприбутки банків

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це розповів у коментарі Українському радіо голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, через війну банківська сфера стала надприбутковою і така тенденція спостерігатиметься ще включно до 2025 року. Це пов'язано із тим, що комерційні банки вкладають свої кошти у державні цінні папери, відомі як депозитні сертифікати НБУ. Вони є абсолютно безризиковими і приносять значну винагороду. У 2022 році облікова ставка по ним досягала 25% річних.

Таким чином, комерційні банки, не вдаючись до розробки новаторських продуктів та не займаючись комерційною діяльністю, отримували значні прибутки, які відповідно до нового закону, у них вилучили.

"Реагування на такого роду аномалії швидке, жорстке і чітке. Воно, до речі, погоджено з нашими міжнародними партнерами, це є однією з умов Міжнародного валютного фонду. Бо, на жаль, за рахунок наших податків ми не фінансуємо на 100% наші видатки на безпеку і оборону. Ми невелику частину, але все ж таки позичаємо. Тому акумулювання цих грошей, ці додаткові джерела для нас і для армії є життєво необхідними ресурсами", - розповів він.

Дохід банків у 2023 році є безпрецедентним

Гетманцев додає, що дохід від процентів банків у 2023 році є безпрецедентним і склав 190 млрд гривень.

У процесі обговорення законопроєкту в Парламенті розглядалися два основних варіанти – введення додаткового податку на всі чисті процентні доходи банків та оподаткування надприбутків. Будучи автором базового проєкту закону, він пояснює, що така ідея виникла на фоні вражаючого надприбутку та світового досвіду.

Запропонована модель базується на встановленні 5% податку від чистого процентного доходу банку, що є прикладом зарубіжних практик. Однак, враховуючи консультації з Національним банком, Мінфіном та Міжнародним валютним фондом, прийнято рішення уникнути створення нового об'єкта оподаткування.

Замість цього, пропонується просте підвищення ставки на 2023 рік до 50%, де половина прибутку банків відійде до державного бюджету. З 2024 року ставку планується встановити на рівні від 18% до 25%, зберігаючи існуючу практику оподаткування. Закон запрацює вже цього року.