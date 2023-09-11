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Фінанси
Дата публікації

Якщо під тиском МВФ Україна піде на введення додаткових податків, то почнуть із банків

Якщо під тиском МВФ Україна піде на введення додаткових податків, то почнуть із банків

На сьогоднішній день в Мінфіні не передбачають найближчим часом зміни податкової системи, говорити про підвищення податків не доводиться, зазначив міністр фінансів Сергій Марченко 11 вересня на EBA Global Outlook: Нова економіка України. Втім, якщо з МВФ таки з'являться дискусії щодо запровадження додаткового оподаткування, то насамперед такими податками обкладуть банки.

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"Є декілька ідей, які ми активно обговорюємо. Є один сектор, який досить прибутковий, де прибутковість була штучно створеною. Банки. І тому у нас є побоювання, що якщо у нас з'являться дискусії щодо додаткового оподаткування з МВФ, то може йтися якраз про цей сектор, що отримує надприбутки", – заявив міністр.

Однак, за його словами, це будуть крайні міри, якщо державі не вистачить зовнішнього фінансування. "Ми закінчуємо цей рік досить впевнено. Я сподіваюсь, що ми зможемо виконати всі наші зобов’язання. Насамперед це стосується виконання зобов’язань перед сектором безпеки. Він – ключовий. Це – ключові видатки бюджету. Зараз вони повністю фінансуються", – відмітив він.

Марченко також підкреслив, що найближчим часом Мінфін вийде зі змінами до бюджету, де буде збільшувати видатки на сектор безпеки й оборони.

"Щодо перспектив на 2024 рік. Це буде рік складний. Ми передбачаємо також досить високі видатки на безпеку й оборону. І я не вважаю, що ці видатки наступного року можуть бути зниженими. Я – не чаклун. На наступний рік, щоб мати впевненість, треба закладати досить суттєвий потенціал видатків на сектор безпеки й оборони", – сказав міністр.

Насамперед уряд має погодити з МВФ другий перелік програми фонду, який буде найближчим часом – у жовтні. Тобто Київ має виконати взяті на себе зобов’язання. І треба, щоб МВФ оцінив виконання Києвом цих зобов’язань.

"Це критично важливо, бо це для всіх інших партнерів буде ознакою, що Україна рухається в правильному напрямку. І вони будуть готові й надалі допомагати нам фактично фінансувати нашу країну. Ми живемо в реаліях, коли половина бюджету фінансується коштом зовнішніх партнерів. Тому викликати довіру сьогодні надважливо", – акцентує міністр.

Якщо у міжнародних партнерів буде хоча б якийсь сумнів, що надані кошти використовуються не за призначенням або банально розкрадаються, Україна може багато втратити. Тому вектор реформ у державі основний. Всупереч тому, що в Україні війна, ніхто не знімає з неї відповідальності за необхідні зміни. Зокрема – і в антикорупційних заходах, удосконаленні судової системи й посиленні права власності.

"МВФ – це ключове. Далі – перемовини з нашими європейськими колегами. Зараз активно обговорюється чотирирічна програма підтримки України. Це – безпрецедентна програма. Якщо в цьому році ми отримуємо макрофінансову допомогу, що має обмежений характер (це здебільшого кредитна програма, хоч і на пільгових умовах), то Ukrainian Facility передбачає довгостроковий характер взаємодії з європейськими партнерами", – відмітив Марченко.

Далі основні партнери України – США, без підтримки яких буде вкрай важко.

"У США є політичний контекст дискусій щодо підтримки України. Сподіваюсь, вони зможуть знайти достатньо аргументів на те, чому підтримка України зараз важлива для всього цивілізованого світу. Ми в свою чергу надаємо їм відповідні аргументи, які дозволяють їм надавати аргументи Конгресу. Ми сподіваємось, що як на 2023 рік, так і на 2024 рік США будуть разом з нами", – звертає увагу міністр.

Крім цього, нагадує Марченко, в контексті допомоги Україні варто відмітити уряди Японії, Канади, великої Британії і, можливо, Норвегії. "Це все в перспективі дозволяє нам сказати, що потенційно ми можемо профінансувати бюджет наступного року. Якщо коштом зовнішніх ресурсів ми бюджет не зможемо профінансувати, велика увага буде приділятися внутрішньому ринку, а він, як відомо, обмежений", – пояснив голова Мінфіну.

Нагадаємо, що нещодавно голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев з низкою колег вже запропонував обкласти банки додатковим податком (законопроєкт №9656, який вже надано для ознайомлення депутатам). У середовищі експертів і банкірів-практиків така ініціатива викликала різку критику.

Автор:
Максим Беркаль