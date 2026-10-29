У регіонах РФ скасовують ліміти на пальне після паузи в ударах по НПЗ, але дефіцит зберігається

У низці російських регіонів автозаправні станції почали скасовувати ліміти на продаж пального після зниження інтенсивності українських атак на нафтопереробні заводи. У жовтні вільний продаж бензину відновили щонайменше 15 суб'єктів РФ, серед яких Рязанська, Липецька, Костромська, Воронезька, Новосибірська, Тюменська, Свердловська та Томська області, а також Краснодарський і Ставропольський краї.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Також обмеження повністю зняли на території тимчасово окупованого Криму та в Севастополі, де паливна криза була однією з найгостріших.

Водночас у частині російських регіонів обмеження зберігаються. Зокрема, у Тамбовській області продовжують діяти ліміти на обсяг відпуску в одні руки та заборона наповнення каністр. У Ямало-Ненецькому автономному окрузі бензин також продають за квотами, а в окремих районах Ленінградської області фіксують ускладнення з доставкою пального.

Реальна наявність пального на заправках та рівень цін

Попри послаблення лімітів, паливний ринок держави-агресора далекий від стабілізації. За даними спеціалізованого моніторингового сервісу "Бензонавт":

станом на 28 жовтня бензин А-92 був у наявності лише на 42% російських АЗС;

марку бензину А-95 фіксували лише на 34% станцій;

дизельне пальне було доступне на 37% заправок;

високооктанові марки бензину А-98 та А-100 фактично зникли з масового доступу (1% та 3% заправок відповідно).

Віцепрем'єр РФ Олександр Новак у середині жовтня стверджував, що стабілізація відбувається за рахунок повернення НПЗ після ремонтів і посилення їхньої оборони. Водночас зміна динаміки збіглася з вимогами президента США Дональда Трампа припинити удари по російських нафтозаводах, після яких Україна завдала лише кількох ударів — останні з них припали на підприємство в Рязані 15 жовтня та завод у Сургуті 16 жовтня.

З 20 по 26 жовтня російські статистичні органи заявили про зниження цін на бензин у 57 регіонах, найбільш відчутне в Камчатському краї (-12,6%) та Івановській області (-11,4%). Середня роздрібна вартість бензину склала 98,4 рубля за літр, тоді як дизельне пальне зросло до 100 рублів.

За підрахунками аналітичної групи "ОМТ Консалт", яка відстежує понад 18 тисяч АЗС, середня ціна літра А-95 знизилася до 77,51 рубля, А-92 — до 72,48 рубля, а літр дизеля подешевшав до 82,87 рубля.

Керівники профільних компаній зазначають, що очікувати суттєвого зниження цін у роздрібній мережі найближчим часом не варто, оскільки пошкодження інфраструктури та дефіцит вивели ринкову вартість нафтопродуктів на новий базовий рівень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські нафтопереробні заводи у другій половині жовтня збільшили обсяги переробки сирої нафти приблизно на 25% порівняно з початком місяця — до близько 5 млн барелів на добу, що відбулося на тлі призупинення регулярних атак безпілотників на НПЗ.