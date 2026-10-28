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Російські НПЗ наростили переробку нафти на чверть після паузи в атаках дронів

нафта
Російські НПЗ наростили переробку нафт

Російські нафтопереробні заводи у другій половині жовтня збільшили обсяги переробки сирої нафти приблизно на 25% порівняно з початком місяця — до близько 5 млн барелів на добу. Відновлення відбулося після припинення регулярних атак безпілотників на НПЗ.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

За даними трьох джерел агентства у галузі, з середини березня російські НПЗ майже щотижня зазнавали атак українських безпілотників.

Удари призвели до скорочення переробки та дефіциту пального на внутрішньому ринку. Російська влада була змушена обмежувати експорт бензину, авіаційного та дизельного пального, а також почати імпорт нафтопродуктів морем.

Останні атаки на російські НПЗ у жовтні, за даними Reuters, відбулися в районі Рязані та Сургута. Після 16 жовтня нових ударів по нафтопереробних заводах не фіксували.

Переробка зросла до 5 млн барелів на добу

Після припинення атак підприємства почали швидко відновлювати завантаження.

У другій половині жовтня російські НПЗ переробляли близько 5 млн барелів сирої нафти на добу — приблизно на чверть більше, ніж на початку місяця.

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що заводи швидко відновлюють роботу. За його словами, цьому сприяє можливість виробляти значну частину необхідного обладнання всередині країни.

Виробництво дизелю теж різко зросло

Разом із відновленням переробки російські НПЗ збільшили виробництво дизельного пального.

За оцінками джерел Reuters, у жовтні його випуск зріс щонайменше на 50 тис. тонн на добу — до близько 225 тис. тонн, або приблизно 1,7 млн барелів на день.

Із цього обсягу близько 80 тис. тонн на добу потенційно можуть спрямовуватися на експорт.

РФ частково відновила експорт дизельного пального після домовленостей зі США. Президент США Дональд Трамп 11 жовтня також заявив про "енергетичне припинення вогню" між Росією та Україною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські НПЗ нарощували виробництво дизелю після домовленостей Москви і Вашингтона щодо постачання російського пального на зовнішні ринки.

Автор:
Тетяна Гойденко

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