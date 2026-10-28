Российские НПЗ нарастили переработку нефти на четверть после паузы в атаках дронов

Российские нефтеперерабатывающие заводы во второй половине октября увеличили объемы переработки сырой нефти примерно на 25% по сравнению с началом месяца — до 5 млн баррелей в сутки. Возобновление произошло после прекращения регулярных атак беспилотников на НПЗ.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters .

По данным трех источников агентства в отрасли, с середины марта российские НПЗ почти еженедельно подвергались атакам украинских беспилотников.

Удары привели к сокращению переработки и дефицита горючего на внутреннем рынке. Российские власти были вынуждены ограничивать экспорт бензина, авиационного и дизельного горючего, а также начать импорт нефтепродуктов по морю.

Последние атаки на российские НПЗ в октябре, по данным Reuters, произошли в районе Рязани и Сургута. После 16 октября новых ударов по нефтеперерабатывающим заводам не фиксировались.

Переработка выросла до 5 млн баррелей в сутки

После прекращения атак предприятия начали быстро возобновлять загрузку.

Во второй половине октября российские НПЗ перерабатывали около 5 млн. баррелей сырой нефти в сутки — примерно на четверть больше, чем в начале месяца.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что заводы быстро возобновляют работу. По его словам, этому способствует возможность производить значительную часть требуемого оборудования внутри страны.

Производство дизеля тоже резко возросло

Вместе с возобновлением переработки российские НПЗ увеличили производство дизельного горючего.

По оценкам источников Reuters, в октябре его выпуск вырос, по меньшей мере, на 50 тыс. тонн в сутки — до около 225 тыс. тонн, или примерно 1,7 млн баррелей в день.

Из этого объема около 80 тыс. тонн в сутки могут направляться на экспорт.

РФ частично возобновила экспорт дизельного горючего после договоренностей из США. Президент США Дональд Трамп 11 октября также заявил об "энергетическом прекращении огня" между Россией и Украиной.

Напомним, ранее сообщалось, что российские НПЗ наращивали производство дизеля после договоренностей Москвы и Вашингтона по поставкам российского горючего на внешние рынки.