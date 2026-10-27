Привлекут к ответственности: американские компании предупредили о юридических последствиях импорта дизеля РФ

Член юридического комитета Палаты представителей США Джейми Раскин предупредил, что американские нефтяные компании, импортирующие российский дизель, понесут за это ответственность по федеральному закону США.

Как пишет Dilo, об этом конгрессмен написал в письме энергетическим компаниям, цитирует The Hill.

Раскин подчеркнул, что нефтяные компании будут "привлечены к ответственности", если они импортируют баррели российского дизельного топлива в рамках дизельного соглашения президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

"Ваши работники сейчас замечают, что участие в любых усилиях, направленных на помощь президенту Путину поставить российское дизельное топливо в США, является явным и опасным нарушением федерального закона", – подчеркнул законодатель.

Он предупредил, что компании, импортирующие этот дизель, "будут привлечены к ответственности в полном объеме, независимо от того, кто будет возглавлять Белый дом".

Также в письме Раскин напомнил, что импорт российского дизельного топлива в США может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность.

По словам конгрессмена, нарушителям грозит до 20 лет лишения свободы. Он также призвал представителей нефтяной отрасли воздержаться от импорта и переработки российского топлива, на которое распространяются американские санкции.

Ранее демократы Конгресса США обратились в крупнейшие американские банки и порты с требованием сохранить все документы, связанные с потенциальным импортом или другими операциями по российскому дизельному топливу.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит американскому законодательству. ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.