Государственная таможенная служба Украины временно ограничила доступ к отдельным разделам Личного кабинета на портале "Единое окно для международной торговли". Причиной стали критические уязвимости в одной из программных платформ, используемых, в частности, сторонним поставщиком услуг таможни. В то же время, таможенное оформление товаров продолжается в обычном режиме.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

В ведомстве пояснили, что ограничения ввели как меру пресечения для защиты информации пользователей и недопущения несанкционированного доступа к данным.

В настоящее время доступ к части функций Личного кабинета временно недоступен. Каких именно разделов касаются ограничения, в Гостаможслужбе не уточнили.

Когда восстановят доступ к "Единому окну"

Полноценную работу личного кабинета возобновят после устранения выявленных уязвимостей и проведения необходимых проверок.

Конкретных сроков возобновления доступа таможня пока не называет. О возвращении всех функций сервиса обещают сообщить дополнительно.

В то же время, в Гостаможслужбе подчеркивают, что другие информационные системы, в частности те, которые обеспечивают таможенное оформление товаров, продолжают работать в штатном режиме.

Следовательно, ограничения касаются отдельных функций электронного кабинета, а не всей системы таможенного оформления.

Напомним, ранее на украинской таможне произошел технический сбой в системе NCTS, из-за которого возник риск задержек транзитных грузов. Тогда проблемы усложнили электронный обмен данными между украинской таможней и таможенными администрациями других стран.