Оценка работы таможни снизилась: какие проблемы фиксирует бизнес

Интегральная оценка Таможенного индекса Украины в 2025 году снизилась до 3,24 балла из 5 возможных по сравнению с 3,40 балла годом ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты ежегодного опроса бизнеса ЕБА.

Все ключевые компоненты индекса продемонстрировали умеренное ухудшение. Оценка качества таможенных услуг составляет 3,04 балла против 3,08 в 2024 году. Уровень коррупции оценен в 3,34 балла по сравнению с 3,53 годом ранее. Оценка работы системы "Единое окно" снизилась до 3,34 балла с 3,59 в предыдущем периоде.

Несмотря на общее понижение характеристик, отдельные характеристики показывают смешанные тенденции. Уменьшилось количество компаний, сталкивающихся с корректировкой таможенной стоимости, а также частота физических осмотров и дополнительного таможенного контроля.

В то же время, бизнес чаще сообщает о задержках без четко определенных причин. Доля таких случаев выросла до 47% по сравнению с 34% годом ранее. Проблемы с переклассификацией товаров по коду УКТВЭД также остаются актуальными и фиксируются 40% опрошенных компаний.

Самая низкая оценка среди компонентов традиционно получила качество таможенных услуг. Большинство респондентов, 54%, называют его удовлетворительным. Еще 26% оценивают как высокую, тогда как 18% считают низкой, а 2% очень низкой.

Уровень коррупционных проявлений, по оценкам бизнеса, не демонстрирует резкого ухудшения. О росте коррупции сообщили 4% респондентов, в то время как 64% считают, что ситуация не изменилась. Еще 32% отметили либо незначительное, либо существенное понижение уровня коррупции.

Система "единственное окно" остается одним из наиболее стабильных элементов оценки, однако также демонстрирует понижение. Удовлетворительной ее считают 52% компаний, хорошей — 30%, очень хорошей — 8%, тогда как 10% дают негативную оценку.

Среди ключевых пожеланий бизнеса – расширение цифровизации таможенных процедур. В частности, речь идет об отображении статусов документов в режиме реального времени, автоматическом распределении заявлений, интеграции с государственными реестрами и полном переходе на электронный документооборот без бумажных копий.

Отдельно респонденты указывают на необходимость повышения предсказуемости процедур и унификации подходов к таможенному контролю, поскольку разные решения таможенных органов и затягивание оформления остаются системной проблемой.

Таможенный индекс рассчитывается Европейской Бизнес Ассоциацией с 2010 года и базируется на оценке трех составляющих - коррупции, качества услуг и работы "единого окна". Уровень 3 баллов считается нейтральным, максимальный показатель составляет 5 баллов.

Снижение индекса указывает на рост ожиданий бизнеса по реформированию таможни и повышению качества сервисов, в то время как фактическая оценка демонстрирует медленное ухудшение ключевых показателей взаимодействия с бизнесом.

Отметим, месяц назад 62% бизнеса считали работу таможни эффективной, хотя и нуждающейся в изменениях, а вот очереди на границе остаются наибольшей проблемой для 48,7% респондентов.